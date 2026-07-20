Matan a futbolista palestino sub-17 en Cisjordania

La Federación Palestina de Fútbol había publicado que el juvenil Fadi Nassan se llegó a someter a una operación de amputación "en un intento por salvar su vida"

El futbolista Fadi Nassan (17 años), jugador del club local Al Mughayyir y de la selección palestina sub-17, falleció en las últimas horas tras sucumbir a sus heridas una semana después de ser tiroteado en el muslo por colonos israelíes en Cisjordania ocupada.

"Mientras el mundo se prepara para la final del Mundial de la FIFA, un joven futbolista palestino muere a causa de un disparo israelí", escribió el Gobierno palestino en su cuenta de X este domingo.

The martyr Fadi Al-Naasan’s (17) cat sleeps on his bed beside his sports gear, waiting for its owner who was taken by the occupation. Fadi, a Palestinian youth national team player, has departed, leaving behind his dreams and the loyalty of his cat.



قطة الشهيد فادي النعسان (17… pic.twitter.com/kttrGpuJrT — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 19, 2026

Horas antes, la Federación Palestina de Fútbol había publicado que el juvenil Fadi Nassan se llegó a someter a una operación de amputación "en un intento por salvar su vida", pero que finalmente falleció "dejando atrás su sueño inacabado de ser futbolista".

Tras el asesinato de Nassan, el número de miembros de la comunidad deportiva palestina muertos por fuego israelí desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás y milicias afines en Israel, asciende a 1,013 individuos, entre ellos 568 futbolistas, según la federación palestina.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó ayer que, aparte de Nassan, otros dos residentes de Al Mughayyir fueron alcanzados por balas de goma disparadas por las fuerzas israelíes en una redada en dicha localidad, mientras que un niño de 10 años recibió un impacto en la cabeza con una granada aturdidora.

Además, hoy el Ejército israelí también detuvo a otros tres jóvenes palestinos en Al Mughayyir.