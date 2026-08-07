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Deportes

Mastantuono se incorpora a préstamo con el Fiorentina

Por: EFE

06 Agosto 2026, 15:09

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Franco Mastantuono fue cedido por el Real Madrid, quien pagó al River Plate 63.2 millones de euros la temporada pasada

Mastantuono se incorpora a préstamo con el Fiorentina
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El argentino Franco Mastantuono ya está en la ciudad italiana de Florencia para incorporarse al Fiorentina en calidad de cedido por el Real Madrid.

Mastantuono, que cumple 19 años el 14 de agosto, fue recibido por numerosos hinchas del equipo 'viola', que aclamaron al joven jugador bonaerense.

El jugador llegó al Real Madrid en junio de 2025. El club español, al que se incorporó el día que se convirtió en mayor de edad, pagó por él al River Plate 63.2 millones de euros.

Ahora seguirá su carrera esta temporada cedido en el Fiorentina. 

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