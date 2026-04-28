¡Mascotas también juegan el Mundial!: nueva colección de jerseys

La llamada Colección de Mascotas incluye versiones adaptadas de las camisetas de local de cuatro selecciones: Mexicana, Argentina, Colombia y Japón

La marca alemana Adidas presentó una innovadora colección rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pensada no para los aficionados tradicionales, sino para sus fieles compañeros de cuatro patas.

Por primera vez, la firma lanzó una línea de jerseys mundialistas diseñados específicamente para mascotas.

La llamada Colección de Mascotas incluye versiones adaptadas de las camisetas de local de cuatro selecciones: Selección Mexicana, Selección de Argentina, Selección de Colombia y Selección de Japón, países elegidos para esta primera edición.

Diseño pensado para “lomitos”

De acuerdo con la marca, las prendas fueron diseñadas para ofrecer comodidad y estilo, manteniendo la esencia de los uniformes oficiales.

Cada pieza incluye el escudo de la federación correspondiente aplicado con transferencia térmica, así como el logotipo de la marca, logrando un acabado limpio y de apariencia premium.

Además, las camisetas están disponibles en distintas tallas para adaptarse a mascotas de diferentes tamaños, lo que busca ampliar su alcance entre los dueños de perros.

La colección saldrá a la venta el próximo 1 de mayo de 2026 y estará disponible en mercados seleccionados de Norteamérica, América Latina y Asia, incluyendo México.

También se prevé su comercialización en tiendas oficiales y plataformas digitales de la marca, con un precio aproximado de 799 pesos en el país.

Fiebre mundialista… también para mascotas

El lanzamiento forma parte de la creciente oferta de productos rumbo al Mundial de 2026, que comenzará el 11 de junio y tendrá como una de sus protagonistas a la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre.

La iniciativa ha generado entusiasmo en redes sociales, donde aficionados no solo celebraron la idea, sino que también pidieron a la marca ampliar la colección a más selecciones y clubes.