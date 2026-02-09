Más de mil corredores celebran el Touchdown Race 2026

Más de mil participantes se dieron cita en el Parque Fundidora para correr el Touchdown Race 2026, previo al Super Bowl LX. Hubo competencias de 5 y 10 km

Dejando de lado la pasión por sus vaqueros, acereros, empacadores, delfines, 49s, cuervos, halcones marinos o patriotas entre otros amoríos las escuadras del deporte del emparrillado, más de 1 mil corredores enfundando las playeras de los equipos de la NFL se congregaron para celebrar la edición 2026 del Touchdown Race, celebrada la mañana de este domingo en las instalaciones del Parque Fundidora de Monterrey.

Como inicio a la gran fiesta del LX Súper Bowl de la NFL, que por la tarde celebrarían en Santa Clara, California los equipos de Seattle y Nueva Inglaterra, corredores se dieron cita en punto de las 7:30 horas en el recinto deportivo, para demostrar con su esfuerzo físico su poderío personal, algunos ataviados con vestimentas de los colores de sus equipos, incluyendo el casco de las barras que caracteriza la imagen de este deporte.

El primero en arribar a la meta en la distancia de 5 kilómetros fue Juan Carlos Guerrero, quien tomando el ovoide metros antes de las diagonales logró cruzarlas con un tiempo de 16:54, siendo avalado por el “referi de meta”, dejando atrás a Jorge Alán Vallejo Zarazúa, 18:44 y Carlos Eduardo Córdova Alatorre, 19:47.

La primera en reventar el listo de meta en la rama femenil en la misma distancia de 5 mil metros, fue la corredora Elia Reyna del equipo Trotime, quien cronometro un tiempo de 20:23, mientras que Mayra Cantú y Farah Diva Camacho Quintana obtuvieron el segundo y tercer sitio con marca de 21:13 y 23:42 respectivamente.

Los mejores anotadores de la edición 2026 de Touchdown Race organizado por Trotime, fueron los corredores de la distancia de 10 kilómetros, Simón Martínez quien con conquistó el primer lugar con su tiempo de 33:17, superando a Roberto Rodríguez, 38:17 y a Gustavo Luis Rech, 38:59.

Mientras que en la rama femenil Rocío Esmeralda Pulido Guerra, cronometrando 40:43 se llevó el primer lugar de la competencia, marcado la diferencia de tiempo con Irasema Patricia Báez De la Rosa, 52:58 y con Laura Salas Tovar, 53:26 quienes ocuparon los lugares 2 y 3.