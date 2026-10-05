Más de 3,500 corredores desafían la lluvia en San Pedro

La jornada comenzó a las 7:00 horas con los 1,308 participantes del 10K, mientras que los 2,242 inscritos en el 5K iniciaron a las 9:00 horas,

La lluvia acompañó a los 3,550 corredores que participaron en la edición 26 de la carrera Duendes del Valle-HEB en San Pedro Garza García. La competencia reunió a atletas en las distancias de cinco y diez kilómetros, con salida en las inmediaciones del Auditorio San Pedro.

El recorrido trazado por Trotime incluyó las avenidas Humberto Lobo, Calzada del Valle y Mauricio Fernández.

La jornada comenzó a las 7:00 horas con los 1,308 participantes del 10K, mientras que los 2,242 inscritos en el 5K iniciaron a las 9:00 horas, cuando la lluvia se intensificó.

Tirzo Resendes y Nadia Izquierdo encabezan el 10K

El corredor, Tirzo Efraín Resendes de los Santos, del Club Rodolfo Gómez, obtuvo el primer lugar varonil en los diez kilómetros con un tiempo de 28:14.

José Luis Santana Marín, del equipo José Luis Barrios, ocupó la segunda posición, quien terminó la carrera con la marca de 28:56 y Milton Alberto Flores González completó el podio con un tiempo de 29:34.

En la rama femenil, Nadia Izquierdo Salazar, de Poblano Sport Running, ganó con un tiempo de 34 minutos y 44 segundos.

Elva Beatriz Carranco Núñez terminó segunda con 35:08, seguida de Valeria Núñez, quien registró 35:21.

Erick Zermeño y Valeria Pachicano ganan los cinco kilómetros

Erick Zermeño, de Trotime, se impuso en el 5K varonil con un registro de 15:36. Erick Alejandro Domínguez cruzó la meta en segundo lugar con 15:52 y Julio Gómez fue tercero con 16:06.

En la competencia femenil, Valeria Pachicano Mejía, también de Trotime, obtuvo la victoria con 18:03.

Victoria Martínez García, corredora libre, consiguió el segundo puesto con 18:14, mientras que Diane Ivonne Gaona González, de Calitos Mx, terminó tercera con 19:09.

Después de las competencias, los participantes que completaron el recorrido tuvieron la oportunidad de participar en rifas de premios aportados por los patrocinadores.