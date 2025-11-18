Más de 20 selecciones ya clasificaron al Mundial 2026

El camino hacia la Copa del Mundo avanza con ritmo acelerado y deja a varias potencias y debutantes con boleto asegurado rumbo al torneo.

La Copa del Mundo de 2026 entra en su recta decisiva y el panorama global ya perfila a sus protagonistas. Con México, Canadá y EUA como anfitriones, el torneo suma 29 selecciones clasificadas, mientras otras continúan en plena batalla eliminatoria a menos de un año de la inauguración en el Estadio Azteca.

En Asia, Japón fue el primero en asegurar su pase tras derrotar a Bahréin, seguido de Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Arabia Saudita y Catar cerraron la lista regional después de resultados clave en la última Fecha FIFA. Solo dos boletos asiáticos siguen pendientes.

En Oceanía, Nueva Zelanda cumplió los pronósticos, venció a Nueva Caledonia y regresará al Mundial, mientras que su rival caerá al repechaje internacional.

Sudamérica tiene su cuadro completo: Argentina lideró el camino y más tarde se sumaron Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay. Bolivia obtuvo el medio boleto que lo llevará al repechaje.

África avanzó con potencia: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil estarán en la cita mundialista, con Cabo Verde firmando una clasificación histórica.

En Europa, Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania ya sellaron su lugar tras actuaciones dominantes en las eliminatorias.

El repechaje intercontinental de marzo de 2026 definirá las dos plazas restantes con un mini torneo entre seis selecciones de distintas confederaciones, completando así el cuadro final del Mundial de 48 equipos.