Martial se estrena con Rayados ante victoria en la Copa Pacífica

Monterrey dejó claras sus aspiraciones en la Copa Pacífica 2026 tras vencer con autoridad 3-0 a los Leones Negros de la UDG en un duelo disputado en el Estadio Jalisco que correspondió a la fase semifinal del certamen rumbo al inicio del torneo Clausura 2026.

Desde el arranque del encuentro, el conjunto regiomontano asumió el control del partido, manejando la posesión del balón y presionando alto para limitar las opciones ofensivas del equipo universitario, que se vio obligado a replegarse ante la intensidad de Rayados.

Rayados abre el marcador

La superioridad de Monterrey se reflejó en el marcador al minuto 25, cuando Roberto de la Rosa culminó una jugada colectiva con una definición precisa dentro del área para abrir el marcador y adelantar a los albiazules, el gol dio mayor confianza al cuadro dirigido por Domenec Torrent, que mantuvo el dominio durante el resto de la primera mitad.

Martial finalmente se estrena con la pandilla

Antes del descanso llegó la segunda anotación, fue el francés Anthony Martial el autor de este segundo gol, quien se estrenó como goleador con la camiseta de Monterrey. El atacante mostró su calidad individual al desmarcarse en el área y definir con sutileza ante la salida del arquero, firmando así el 2-0 parcial y marcando su primer gol en el futbol mexicano.

Con esta anotación, Martial rompe una sequía de 11 meses sin anotar gol, la última ocasión donde el delantero galo anotó en un encuentro oficial, fue durante el partido en contra del conjunto Panserraikos de la liga griega el 9 de febrero del 2025,

Ante la gran cantidad de críticas acerca del pobre rendimiento de Anthony Martial con los Rayados, finalmente pudo despertar de cierta forma con esta anotación, muchos aficionados en las redes sociales mencionaron que este partido puede ser el inicio de grandes actuaciones del delantero con el club.

Dura baja del conjunto universitario



Para la segunda mitad, Leones Negros intentó adelantar líneas en busca de acortar distancias; sin embargo, sus intentos se vieron frenados tanto por el orden defensivo de Rayados y muy poco ortodoxos por la falta de claridad en el último tercio del campo.

Además, el conjunto universitario sufrió la baja de Carlos Fierro, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas, lo que complicó aún más el panorama, ya que el delantero mexicano es considerado el motor del conjunto tapatío por sus positivas actuaciones en los torneos previos de la liga de expansión.

Canterano se hace presente

Monterrey, lejos de bajar el ritmo, continuó generando peligro y encontró el tercer gol que sentenció el encuentro, el canterano originario de Tepic, Nayarit, Cristian Reyes apareció en el área para aprovechar un balón suelto y anotar el 3-0 definitivo, sellando una actuación sólida y convincente del conjunto regiomontano.

Monterrey en la final de la Copa Pacífica

Con este resultado, Rayados avanza a la gran final de la Copa Pacífica 2026, donde enfrentará al ganador del partido de la otra llave de la semifinal entre Atlas y Chivas el día de mañana, el partido por el título se disputará en el mismo Estadio Jalisco como parte del cierre del torneo de preparación.

Por su parte, Leones Negros disputará el encuentro por el tercer lugar, con la mira puesta en seguir ajustando detalles de cara a su próximo compromiso en la Liga de Expansión, tras una prueba exigente ante uno de los equipos más completos y de mayor nivel del futbol mexicano.