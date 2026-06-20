Marruecos vence a Escocia y lidera provisionalmente el Grupo C

La selección africana dejó nuevamente la sensación de ser uno de los equipos más sólidos del torneo, combinando orden defensivo y talento individual

Marruecos dio un paso importante rumbo a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 1-0 a Escocia en el Gillette Stadium de Boston, resultado que lo colocó provisionalmente en la cima del Grupo C y confirmó que los Leones del Atlas mantienen el nivel competitivo que los llevó a ser una de las revelaciones del futbol mundial en los últimos años.

La diferencia llegó prácticamente desde el silbatazo inicial gracias a Ismael Saibari, quien volvió a convertirse en la figura del conjunto marroquí al marcar el único gol del encuentro cuando apenas habían transcurrido 71 segundos de juego.

Saibari castiga desde el inicio a Escocia

Marruecos sorprendió a su rival desde la primera acción ofensiva del partido. Brahim Díaz recuperó un balón en la zona media y filtró un preciso pase entre líneas que encontró a Saibari ganándole la espalda a la defensa escocesa.

El atacante controló el esférico y sacó un potente disparo al ángulo superior izquierdo, imposible para el guardameta Angus Gunn. La anotación se convirtió en una de las más rápidas registradas en el Mundial 2026 y permitió a los africanos manejar el encuentro desde muy temprano.

El tanto confirmó además el gran momento de Saibari, quien también había sido el autor del gol marroquí en el empate 1-1 frente a Brasil durante la jornada inaugural.

Marruecos mostró solidez y control del partido

Con la ventaja en el marcador, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi apostó por un juego ordenado, manteniendo la posesión en momentos clave y cerrando espacios ante una selección escocesa obligada a asumir riesgos.

La sociedad formada por Achraf Hakimi y Brahim Díaz volvió a ser uno de los principales argumentos ofensivos del conjunto norafricano, mientras que Saibari continuó generando peligro constante con sus movimientos entre líneas y su capacidad para atacar los espacios.

Los marroquíes estuvieron cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones. Una de las más claras llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Angus Gunn alcanzó a desviar un remate de cabeza de Bilal El Khannouss tras un servicio desde el tiro de esquina.

Más adelante, el propio Saibari estuvo a centímetros de firmar su doblete, primero con un balón que no alcanzó a empujar dentro del área y después con un remate que terminó impactando la cruceta.

Escocia reaccionó, pero no encontró respuestas

El tempranero gol condicionó por completo el planteamiento escocés. El conjunto dirigido por Steve Clarke tuvo que asumir el protagonismo del partido, una situación que le generó dificultades durante gran parte del encuentro.

La mejor oportunidad de Escocia en la primera mitad llegó mediante un centro de Andy Robertson que encontró a John McGinn cerca del segundo poste, aunque el mediocampista no logró conectar con precisión.

Durante los minutos finales, los europeos adelantaron líneas y buscaron desesperadamente el empate, pero se toparon con una defensa marroquí bien organizada y sin mayores sobresaltos.

La falta de claridad ofensiva volvió a evidenciar algunas de las limitaciones de Escocia para generar peligro cuando debe asumir el control del juego, mientras figuras como Scott McTominay tuvieron una participación discreta.

Marruecos fortalece su candidatura en el Grupo C

Después del empate conseguido ante Brasil en su debut, Marruecos alcanzó cuatro puntos y reforzó sus aspiraciones de avanzar a los 16avos de final.

La selección africana dejó nuevamente la sensación de ser uno de los equipos más sólidos del torneo, combinando orden defensivo, talento individual y una notable capacidad para competir ante rivales de distintos estilos.

El próximo 24 de junio cerrará la fase de grupos frente a Haití, mientras que Escocia buscará mantenerse con vida cuando enfrente a Brasil en un duelo que podría definir el futuro de ambos equipos en la competencia.