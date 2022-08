Mark Sánchez presente en el Gigante de Acero

Mark Sánchez. Foto: Especial

"Me encanta la playera, los Rayados", dijo quien fuera mariscal de campo de equipos como Jets, Eagles y Broncos.

Por: Alejandro Aguirre

agosto, 06, 2022 20:25

"Es hermosa la vista del Cerro de la Silla en este estadio nuevo".

Así se expresó en entrevista para Azteca Noreste el ex QB de la NFL, Mark Sánchez, quien está de visita en la ciudad de Monterrey, y acudió como invitado del Club Rayados al partido contra León.

"Me encanta la playera, los Rayados", dijo quien fuera mariscal de campo de equipos como Jets, Eagles y Broncos, y agregó, "A ver si los Pumas no se me enojan por esta playera".

Mark logró estar cerca de una década en la NFL hasta su retiro, y al ser méxico-americano, es considerado un símbolo del país azteca en el deporte de los emparrillados.

