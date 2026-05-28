Marineros vencen 9-2 a los Atléticos tras gran juego de Arozarena

Seattle derrotó 9-2 a los Atléticos tras una explosiva tercera entrada de seis carreras y otro gran juego de Randy Arozarena

Luke Raley y Dominic Canzone conectaron jonrones de dos carreras cada uno durante una tercera entrada de seis anotaciones que encaminó a los Marineros de Seattle a una victoria de 9-2 sobre los Atléticos la noche del lunes.

El cubano-mexicano Randy Arozarena impulsó una carrera con doblete en la tercera entrada y posteriormente añadió un cuadrangular de dos carreras en la novena.

J.P. Crawford también se voló la barda por Seattle, que quedó a juego y medio de los Atléticos, líderes de la División Oeste de la Liga Americana.

Castillo y Miller dominan desde la lomita

El dominicano Luis Castillo abrió por los Marineros y lanzó cuatro entradas sin permitir carreras antes de ceder el relevo a Bryce Miller.

Miller (1-0) trabajó las cinco entradas restantes para asegurar la victoria de Seattle.

Nick Kurtz iguala marca de McGwire

Pese a la derrota, el toletero de los Atléticos Nick Kurtz logró extender a 48 juegos consecutivos su racha embasándose tras recibir una base por bolas en la tercera entrada.

Con ello igualó el récord de la franquicia para una sola temporada, establecido por Mark McGwire en 1995.

McGwire amplió posteriormente la marca a 62 juegos al embasarse en los primeros 14 encuentros de la campaña siguiente.

Kurtz, actual Novato del Año de la Liga Americana, también igualó a Albert Pujols (2001) con la quinta racha más larga para un jugador de Grandes Ligas de 23 años o menos.