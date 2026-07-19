Marileidy Paulino gana en Londres y sigue imparable

La dominicana Marileidy Paulino conquistó los 400 metros en Londres con 48.97 segundos y sumó su cuarto triunfo del año en la Liga Diamante.

La dominicana Marileidy Paulino volvió a imponer su ritmo en los 400 metros lisos al conquistar este sábado la prueba de la Liga Diamante de Londres, donde registró un tiempo de 48.97 segundos y consiguió su cuarta victoria del circuito en la temporada.

Paulino llegó a la competencia británica como líder invicta del circuito, luego de sus triunfos previos en Doha, París y Mónaco, resultados que confirmaron su dominio en la distancia.

Marileidy Paulino 🇩🇴 clocks 48.97s to win the women's 400m at the London Diamond League.



Henriette Jæger 🇳🇴 2nd in a National Record of 49.15s. pic.twitter.com/fQC6EkYNjZ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 18, 2026

La atleta de 30 años compitió en Londres como parte de su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en su país del 24 de julio al 8 de agosto, evento en el que será la abanderada durante la ceremonia inaugural junto al boxeador Cristian Pinales.

Victoria con autoridad

La campeona olímpica de París 2024 volvió a demostrar su nivel al cruzar la meta en primer lugar, superando a la noruega Henriette Jaeger, quien finalizó segunda con 49.15 segundos y estableció un nuevo récord nacional.

El tercer puesto fue para la jamaicana Stacey Ann Williams, con un registro de 49.52 segundos. Ambas fueron, junto con Paulino, las únicas competidoras de la prueba que lograron bajar de la barrera de los 50 segundos.

Con este resultado, la velocista dominicana reafirma su posición como una de las grandes figuras de los 400 metros y mantiene una temporada perfecta dentro de la Liga Diamante.