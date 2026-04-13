Marie-Louise Eta, la primera entrenadora en la Bundesliga varonil

El nombramiento representa un hecho sin precedentes en las cinco grandes ligas de Europa, al ser la primera mujer en dirigir un equipo masculino en este nivel.

La entrenadora alemana Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la historia de la Bundesliga, tras asumir el cargo como técnica interina del Union Berlin.

El nombramiento se da luego de la destitución del entrenador Steffen Baumgart, tras una racha negativa de resultados que dejó al equipo en el puesto 11 de la tabla, aún con margen reducido respecto a la zona de descenso.

¿Por qué Union Berlin decidió el cambio?

La directiva del Union Berlin optó por un relevo en el banquillo tras una serie de resultados adversos que complicaron el cierre de temporada. La derrota reciente evidenció el momento irregular del equipo en la Bundesliga.

A falta de cinco jornadas para concluir la campaña, Eta tendrá la responsabilidad de mantener al club en la máxima categoría, en medio de una lucha cerrada por evitar el descenso.

¿Cuál es la trayectoria de Marie-Louise Eta?

Marie-Louise Eta ya había marcado precedentes dentro del futbol alemán. En 2023, se convirtió en la primera mujer en desempeñarse como asistente técnica en la Bundesliga y en un equipo participante en la Champions League.

Además, en 2024 dirigió de forma interina un partido del primer equipo, lo que representó un paso previo a su actual nombramiento como entrenadora principal.

Su carrera incluye experiencia en categorías juveniles y procesos de formación, lo que ha consolidado su perfil dentro de las estructuras del futbol alemán.

¿Por qué es un hecho histórico en Europa?

El nombramiento de Eta representa un hecho sin precedentes en las cinco grandes ligas de Europa, al ser la primera mujer en dirigir un equipo masculino en este nivel competitivo.

Este paso se considera relevante dentro del futbol profesional, al abrir nuevas oportunidades en un entorno donde los banquillos han sido ocupados mayoritariamente por hombres.

Su debut está previsto en un partido clave para el cierre de temporada, donde se definirá parte del futuro inmediato del Union Berlin en la Bundesliga.