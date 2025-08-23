Marie Bouzkova avanza a las Semifinales del Abierto GNP Seguros

Bouzkova se instaló en las Semifinales del torneo, donde se medirá a Ekaterina Alexandrova, quien ya la derrotó en los dos enfrentamientos previos entre ambas

La tenista checa Marie Bouzkova se clasificó a Semifinales del Abierto Monterrey tras derrotar a la croata Antonia Ruzic con parciales de 6-3 y 6-2. Bouzkova resolvió el encuentro en 80 minutos y ahora se enfrentará a Ekaterina Alexandrova en la siguiente ronda.

Ruzic, quien llegó a Cuartos de Final desde la fase de clasificación, había sorprendido a jugadoras destacadas como la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la italiana Elisabetta Cocciaretto, lo que demostraba su buen momento. Por su parte, Bouzkova había superado a Zeynep Sonmez y a Beatriz Haddad Mia para llegar a esta instancia.

En el primer set, Bouzkova logró el primer quiebre, aunque Ruzic reaccionó rápidamente para empatar el marcador 2-2. Sin embargo, la checa impuso su ritmo, sumando tres aces y dos quiebres más para asegurar el parcial.

La solidez mostrada por Ruzic en rondas anteriores pareció desvanecerse en el segundo set, pues Bouzkova tomó una ventaja de 4-0 en solo 15 minutos, una diferencia de la que la croata no pudo recuperarse. Aunque Ruzic sumó un par de juegos a su favor, no fue suficiente para soñar con una remontada.

Bouzkova selló la victoria al quebrar el saque de su oponente por sexta vez en el encuentro, asegurando su lugar en la semifinal.

Con este resultado, Bouzkova se instaló en una de las Semifinales del torneo, donde se medirá a Ekaterina Alexandrova, quien ya la derrotó en los dos enfrentamientos previos entre ambas. El duelo está programado para este viernes a las 19:30 horas en el Estadio GNP.