Mariachi hace historia con himno de EUA en Soldier Field

La actuación formó parte de “Vamos Bears”, una jornada organizada por el equipo para reconocer las tradiciones, la cultura de la comunidad latina

La música mexicana protagonizó un momento histórico en la NFL, luego de que Mariachi Herencia de México interpretó el himno nacional de Estados Unidos antes del partido entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles en Soldier Field.

La presentación realizada la noche del lunes 28 de septiembre marcó la primera ocasión en que una agrupación de mariachi interpretó “The Star-Spangled Banner” en el emblemático estadio de Chicago.

Con trompetas, violines y guitarrones, los músicos ofrecieron una versión del himno con el sonido tradicional del mariachi frente a miles de aficionados y durante la transmisión nacional del Monday Night Football.

Mariachi Herencia de México representó a la comunidad latina

La agrupación encargada de la presentación fue Mariachi Herencia de México, formada en Chicago e integrada principalmente por jóvenes músicos de origen latino.

El conjunto cuenta con dos nominaciones al Latin Grammy y ha llevado la música mexicana a escenarios de diferentes ciudades de Estados Unidos. Su participación adquirió un significado especial al representar a una de las comunidades latinas más numerosas y arraigadas de Chicago.

🚨🚨THIS IS AWESOME🚨🚨



A Mexican mariachi band performed the National Anthem in Chicago ahead of tonight’s #Eagles-#Bears game.



One of the most unique renditions of the anthem you will ever hear.



This is an honor of Latino heritage month.



🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/5LvoxVD3FX — MLFootball (@MLFootball) September 29, 2026 Aunque el grupo ya había participado en actividades musicales realizadas anteriormente en Soldier Field, esta fue la primera vez que un mariachi tuvo a su cargo la interpretación del himno estadounidense en el recinto. Chicago celebró la herencia latina en Soldier Field La actuación formó parte de “Vamos Bears”, una jornada organizada por el equipo para reconocer las tradiciones, la cultura y las aportaciones de la comunidad latina a la ciudad. Las actividades incluyeron una presentación de medio tiempo dedicada a la influencia de la música latina en Chicago, con una combinación de ritmos como salsa y cumbia. También participó la cantante, actriz y dramaturga Sandra Delgado. Como parte del programa, los estudiantes Alison Segarra y Alejandro González fueron reconocidos como líderes juveniles del Mes de la Herencia Latina y participaron como capitanes honorarios durante el volado previo al encuentro. Bears completan la celebración con victoria La jornada terminó con una contundente victoria para el equipo local. Los Chicago Bears derrotaron 27-7 a los Philadelphia Eagles en el partido correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL. La interpretación del himno generó reacciones entre los aficionados, quienes destacaron la combinación de un símbolo nacional estadounidense con uno de los géneros musicales más representativos de México. Con esta presentación, Mariachi Herencia de México quedó ligado a un momento inédito en la historia de Soldier Field y reforzó la presencia de la cultura latina dentro de uno de los escenarios deportivos más importantes de Chicago.