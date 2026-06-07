Marco Verde vence por nocaut técnico a David Camacho

Después de su etapa olímpica, el mexicano ha trabajado en trasladar su técnica al terreno profesional, donde cada combate representa una oportunidad

El mexicano y medallista olímpico Marco Verde volvió a demostrar por qué es uno de los proyectos más atractivos del boxeo nacional al vencer por nocaut técnico en el quinto round a David “Superman” Camacho, en una presentación que encendió al público de Tijuana.

Con este resultado, el medallista olímpico aumentó su récord profesional a 6-0 y dio otro paso importante en su proceso de adaptación al boxeo de paga, donde continúa sumando rounds, experiencia y confianza ante rivales de mayor recorrido.

Marco Verde impone condiciones desde el inicio

La pelea representaba una prueba importante para Verde, quien enfrentaba a un rival con más experiencia profesional y reconocido por su poder de nocaut.

Lejos de precipitarse en busca de una definición rápida, el sinaloense apostó por una estrategia basada en la paciencia, el control de distancia y el trabajo técnico.

Durante los primeros episodios utilizó el jab para mantener a raya a Camacho, evitando que el mexiquense encontrara comodidad para lanzar sus golpes de poder. Conforme avanzó el combate, Verde comenzó a conectar combinaciones cada vez más precisas y a castigar la zona media de su rival.

La movilidad y la inteligencia táctica del medallista olímpico le permitieron tomar el control de las acciones, mientras Camacho intentaba responder con ataques aislados que fueron neutralizados por la defensa del sinaloense..

Para el quinto asalto, el dominio del mexicano era evidente. La presión constante, las combinaciones precisas y el desgaste acumulado sobre su rival terminaron inclinando definitivamente el combate a su favor.

El desenlace llegó cuando Verde aumentó la intensidad de sus ataques y obligó a la intervención del réferi, quien decretó el nocaut técnico para poner fin al enfrentamiento.

La victoria fue celebrada por la afición tijuanense, que respondió con fuerza a la presentación de uno de los nombres que más expectativa genera dentro del boxeo mexicano.

¡SE ACABÓ! 💪



Marco Verde vence a David 'El Superman' Camacho por KO Técnico en el quinto asalto. #BoxAzteca 🥊



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El invicto crece y también la exigencia

Con marca de seis victorias sin derrota, Marco Verde continúa construyendo una carrera profesional con pasos firmes. Su avance no solo se mide por el récord, sino por la forma en la que empieza a resolver peleas ante rivales que le exigen mayor lectura, paciencia y contundencia.

Después de su etapa olímpica, el mexicano ha trabajado en trasladar su técnica al terreno profesional, donde cada combate representa una oportunidad para pulir detalles y fortalecer su pegada.

La pelea ante Camacho mostró una versión más madura del boxeador sinaloense, capaz de administrar los tiempos del combate y construir la victoria round tras round antes de encontrar la definición.

David Camacho fue una prueba de mayor riesgo

Camacho llegó al combate con récord de 8-2 y seis triunfos por nocaut, pero la derrota sufrida en Tijuana dejó su marca en 8-3, en una pelea donde enfrentó a uno de los prospectos mexicanos con mayor proyección internacional.

Además de presentar un récord positivo, el mexiquense era considerado uno de los rivales más exigentes que Verde ha enfrentado desde su debut profesional, debido a su capacidad para definir peleas con un solo golpe.

Para Verde, superar este reto antes del límite significó una señal positiva en su crecimiento, especialmente porque pudo cerrar la pelea de manera contundente y evitar que el duelo se extendiera a la distancia pactada.

Aunque su carrera todavía se encuentra en etapa de desarrollo, Marco Verde sigue acumulando argumentos para empezar a posicionarse como un peleador con proyección internacional.