Marco Verde derrota a Alexander Moreno y mantiene su invicto

La victoria permite a Marco Verde continuar construyendo su carrera en el boxeo profesional, sumando rounds y experiencia en el ring

El boxeador mexicano Marco Verde sumó una nueva victoria en su carrera profesional tras imponerse al colombiano Alexander Moreno en un combate disputado en el Domo Alcalde de Guadalajara, Jalisco, resultado que le permitió ampliar su marca invicta en el boxeo profesional.

La pelea, pactada a ocho rounds en la división de peso medio, concluyó con triunfo para el pugilista sinaloense por decisión unánime, luego de dominar gran parte del enfrentamiento frente a un rival con mayor experiencia en el profesionalismo.

Marco Verde controla la pelea ante Alexander Moreno

Desde los primeros episodios, Marco Verde mostró un estilo paciente, trabajando con distancia y buscando abrir espacios en la defensa de Alexander Moreno. El mexicano utilizó combinaciones al cuerpo y golpes rectos para marcar el ritmo del combate.

A medida que avanzaron los rounds, el sinaloense comenzó a tomar mayor control del ring, incrementando el volumen de golpes y obligando al colombiano a retroceder en varios momentos del enfrentamiento.

En los últimos episodios, Verde buscó cerrar con fuerza el combate, conectando combinaciones que mantuvieron bajo presión a su oponente, quien logró resistir hasta la campana final.

Decisión unánime confirma la superioridad del mexicano

Tras completar los ocho rounds programados, los jueces entregaron tarjetas idénticas de 80-72, 80-72 y 80-72 a favor de Marco Verde, confirmando la superioridad mostrada por el mexicano durante la pelea.

Con este resultado, el pugilista originario de Mazatlán, Sinaloa alcanzó su quinta victoria consecutiva desde que debutó en el boxeo profesional, manteniendo su condición de invicto.

Victoria importante en su crecimiento profesional

El enfrentamiento ante Alexander Moreno representaba una prueba relevante para el mexicano, ya que el colombiano llegaba con mayor experiencia en el profesionalismo y con un historial que incluía varias victorias por nocaut.

La victoria permite a Marco Verde continuar construyendo su carrera en el boxeo profesional, sumando su récord profesional a 5-0 y experiencia en el ring mientras busca consolidarse como uno de los prospectos mexicanos a seguir en los próximos años.