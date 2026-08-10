Marco Brenner conquista el Tour de Polonia con Tudor

Marco Brenner ganó el Tour de Polonia por 10 segundos, mientras su compañero Stefan Küng se impuso en la contrarreloj final

El alemán Marco Brenner, del equipo Tudor, se consagró campeón de la 83.ª edición del Tour de Polonia tras conservar una ventaja de 10 segundos en la clasificación general al término de la última etapa.

La jornada definitiva tuvo como protagonista a su compañero de equipo, el suizo Stefan Küng, quien fue el más rápido en la contrarreloj de 12.5 kilómetros disputada entre las minas de sal de Wieliczka, con un tiempo de 14 minutos y 25 segundos.

La victoria significó para Brenner el primer triunfo de su carrera en la clasificación general de una vuelta por etapas y, además, permitió al Tudor conseguir por primera vez el título general del Tour de Polonia.

Brenner resistió la presión en la última etapa

El alemán afrontó la contrarreloj en el cuarto puesto de la clasificación, a 11 segundos del entonces líder. Sin embargo, su actuación le permitió superar a sus principales rivales y quedarse con el triunfo definitivo.

Brenner registró un tiempo de 14:37 minutos, resultado suficiente para tomar el liderato provisional y mantenerlo hasta el final de la jornada.

El ciclista de Tudor sucede en el palmarés al estadounidense Brandon McNulty, del UAE, quien se llevó la edición de 2025.

Para Brenner, este representa el tercer triunfo de su carrera, después de una etapa de la Settimana Coppi e Bartali y del campeonato nacional de Alemania, ambos conseguidos en 2024.

Finn Fisher-Black e Iván Romeo completan el podio

El neozelandés Finn Fisher-Black, del Red Bull-BORA-hansgrohe, terminó segundo en la clasificación general, mientras que el español Iván Romeo, del Movistar, ocupó la tercera posición.

Ambos corredores fueron más rápidos que Brenner durante la contrarreloj final, pero no lograron recuperar la diferencia necesaria para arrebatarle el título.

Fisher-Black finalizó la etapa con un tiempo de 14:29, mientras que Romeo registró 14:30. El neozelandés llegó a colocarse como líder provisional de la carrera, aunque todavía faltaban los principales aspirantes por cruzar la meta.

Küng se queda con la victoria de etapa

La contrarreloj comenzó con una subida tendida antes de dar paso a un tramo mucho más favorable para los especialistas en esta modalidad.

El luxemburgués Arthur Kluckers, también del Tudor, marcó inicialmente el mejor tiempo con 14:35. Sin embargo, Küng mejoró su registro en 10 segundos para establecer un tiempo de 14:25 que ningún otro corredor pudo superar.

El suizo mantuvo el mejor registro hasta la salida de los contendientes por la clasificación general, en una jornada marcada por la estrecha diferencia entre los primeros lugares: apenas 33 segundos separaban al líder del undécimo clasificado antes de la etapa.

La llegada de Christian Scaroni confirmó el resultado definitivo de la clasificación y permitió al equipo Tudor celebrar su primer triunfo en la general del Tour de Polonia.

En la clasificación de la etapa, detrás de Küng se ubicaron Fisher-Black y Callum Thornley, del Red Bull, quien terminó con un registro prácticamente idéntico al de Iván Romeo.