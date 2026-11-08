Marco Bezzecchi conquista la pole en Catar y supera a Márquez

El italiano Marco Bezzecchi impuso un nuevo récord en Lusail y desplazó a Marc Márquez del primer puesto de salida del GP de Catar

El italiano Marco Bezzecchi, al mando de una Aprilia RS-GP, consiguió la primera posición de salida para el Gran Premio de Catar de MotoGP, luego de superar al español Marc Márquez en la clasificación disputada en el circuito de Lusail.

El piloto italiano también estableció un nuevo récord absoluto de la pista, con un tiempo de 1:50.028.

Con este resultado, Bezzecchi alcanzó su sexta pole position de la temporada 2026, después de mejorar en dos ocasiones la marca que su compatriota Fabio di Giannantonio había establecido durante la práctica oficial del viernes, de 1:50.406.

Bezzecchi supera el registro de Marc Márquez

La clasificación tuvo como uno de sus protagonistas a Marc Márquez, quien comenzó con buen ritmo y en su primera vuelta rápida de la segunda sesión consiguió establecer un nuevo récord, con 1:50.361, desplazando momentáneamente a Johann Zarco y Fabio di Giannantonio.

Sin embargo, el italiano de Aprilia respondió con una vuelta de 1:50.065, con la que volvió a mejorar la referencia del circuito. En el último intento, Márquez registró 1:50.294, pero Bezzecchi consiguió reducir todavía más el tiempo hasta dejarlo en 1:50.028.

De esta manera, el italiano aseguró el primer lugar de la parrilla, seguido por Márquez y Fabio di Giannantonio, quienes completarán la primera línea de salida.

Jorge Martín partirá desde la cuarta fila

Uno de los resultados destacados fue el del español Jorge Martín, quien terminó en la undécima posición y ocupará un lugar en la cuarta fila de la parrilla, pese a competir con una fractura en el radio del brazo derecho.

Martín comparte la disputa por el campeonato mundial de 2026 con Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Durante los entrenamientos libres, los cuatro representantes de Aprilia dominaron los primeros lugares de la clasificación.

Bezzecchi encabezó esa sesión con un registro de 1:51.571, seguido por Raúl Fernández, con 1:51.684; el japonés Ai Ogura, con 1:51.837, y Jorge Martín, con 1:51.983. Marc Márquez fue el mejor piloto que no pertenecía a Aprilia, al quedarse con el quinto puesto.

Pedro Acosta y Fermín Aldeguer avanzan a la Q2

La primera clasificación estuvo marcada por la ausencia de los cuatro pilotos de Yamaha: el francés Fabio Quartararo, el español Álex Rins, el turco Toprak Razgatlioglu y el australiano Jack Miller. La decisión respondió a las indicaciones del fabricante japonés de no acudir a zonas de conflicto bélico.

Con apenas ocho participantes, pilotos como Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Diogo Moreira y Luca Marini buscaron conseguir uno de los dos boletos disponibles para la segunda sesión.

El primer intento tuvo como protagonista a Pedro Acosta, quien marcó 1:51.143 y se colocó al frente. Fermín Aldeguer también consiguió mejorar su registro hasta detener el cronómetro en 1:51.463.

En el segundo ataque, Aldeguer consiguió ascender al primer lugar con un tiempo de 1:50.876, mientras que Acosta registró 1:51.087 en su último intento. Ambos españoles aseguraron su clasificación a la Q2.

Caída de Brad Binder marca el inicio de la segunda clasificación

La segunda sesión comenzó con un incidente protagonizado por el sudafricano Brad Binder, quien sufrió una caída en la curva uno cuando iniciaba su vuelta lanzada. La situación obligó a ondear la bandera amarilla y afectó los intentos de los pilotos que circulaban detrás de él.

Marc Márquez aprovechó su primera oportunidad para establecer una nueva referencia de 1:50.361. Posteriormente, Bezzecchi consiguió superarlo y, tras una segunda salida a pista, volvió a mejorar su registro hasta establecer el récord definitivo.

En tanto, Fermín Aldeguer logró ubicarse en la sexta posición, pese a encontrar tráfico de otros competidores durante su vuelta rápida.

Así quedó la parrilla de salida del GP de Catar

La primera línea estará integrada por Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Fabio di Giannantonio. La distribución de los primeros 12 lugares quedó de la siguiente manera: