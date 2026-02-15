Marcelo Martins vuelve al Oriente Petrolero tras su retiro

El delantero fue el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022, aunque no logró disputar una Copa del Mundo

El histórico goleador de la selección de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, fue presentado como nuevo refuerzo del Oriente Petrolero, marcando su retorno al fútbol profesional luego de casi dos años fuera de las canchas, el delantero regresa con la expectativa de ser considerado para la repesca rumbo al Mundial 2026, prevista para marzo.

La presentación se llevó a cabo en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, donde una multitud de aficionados vestidos con los colores verde y blanco acudió para darle la bienvenida, en el escenario se desplegó un mensaje que decía Bienvenido a casa, Marcelo Martins , acompañado del escudo del club y una imagen del atacante celebrando con su tradicional gesto de disparar una flecha.

Ante los seguidores, el jugador de 38 años expresó: Viva Oriente , y agradeció a la directiva por permitirle regresar a su primera casa , institución en la que debutó como profesional en 2003.

Reconoce que será un “desafío enorme”

En conferencia de prensa, Martins admitió que retomar la competencia representa un desafío enorme , aunque aseguró que trabajará para recuperar su mejor versión y aportar al equipo.

Hacer todo lo que pueda para poder estar bien y ayudar a la institución , prometió el delantero.

El atacante reveló que su retiro estuvo influenciado por la muerte de su padre, Mauro Martins, en 2022, un hecho que, según explicó, le hizo perder la alegría de jugar . Sin embargo, la propuesta del club cruceño renovó su motivación para volver al campo.

Ilusión de volver a la selección

Martins también se refirió a la posibilidad de ser convocado nuevamente por la selección de Bolivia, señaló que, si se presenta la oportunidad, su intención será defender de nuevo a muerte la camiseta de la selección y hacerlo con mucho profesionalismo .

Además, añadió: Sé que todos unidos podemos ser fuertes al momento de poder clasificar al mundial, así que preparémonos para transmitir energías positivas para nuestra selección, porque todos los chicos la van a necesitar y yo también .

Trayectoria internacional del ‘Flecheiro’

Aunque en Bolivia solo defendió los colores del Oriente Petrolero, Martins desarrolló gran parte de su carrera en el extranjero. Militó en clubes como Esporte Clube Vitória y Cruzeiro en Brasil, Shakhtar Donetsk en Ucrania, Werder Bremen en Alemania y Wigan en Inglaterra.

También formó parte de plantillas como Gremio, Flamengo, Changchun Yatai, Wuhan Zall, Cangzhou Mighty Lions, Cerro Porteño e Independiente del Valle.

El delantero fue el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022, aunque no logró disputar una Copa del Mundo. Su último partido con Bolivia fue en noviembre de 2023 ante Uruguay, en Montevideo, por las eliminatorias al Mundial 2026.

En abril de 2024 realizó su despedida oficial del fútbol en el estadio Mineirao, en Belo Horizonte.

Próximo reto de la Verde

Actualmente, el Oriente Petrolero es dirigido por el español David González y no participa en torneos internacionales este año.

La selección boliviana, bajo la dirección de Óscar Villegas, enfrentará el 26 de marzo a Surinam en Monterrey, el ganador de ese partido disputará cinco días después un encuentro ante Irak en busca de un boleto al Mundial que se celebrará en Canadá, México y EE.UU.