Marcelo Gallardo se despide del banquillo de River Plate

Marcelo Gallardo se despidió este jueves de su cargo como entrenador del River Plate luego del triunfo por 3-1 ante Banfield, en un estadio Monumental colmado que le brindó múltiples muestras de afecto. Tras el encuentro, el estratega ofreció un mensaje ante la prensa, acompañado por su familia y sin aceptar preguntas.

"A River, decirle que mañana tal vez estaré buscando a mi hijo al colegio, ya que viene acá, así que no me voy despedir. Esas son las cosas que tiene que tiene este lugar mágico, ¿no? Que uno se va, pero no se va nunca", afirmó 'el Muñeco' Gallardo. Visiblemente emocionado, agregó: "Voy a estar muy pendiente de lo que pase en este club durante el tiempo que yo esté afuera".

Agradece respaldo de la afición y del plantel

Durante su mensaje, el entrenador dio prioridad al reconocimiento de los seguidores del conjunto de la banda roja, a quienes agradeció por el constante respaldo mostrado a lo largo de su gestión.

También dedicó palabras al plantel que dirigió desde el inicio de su segundo ciclo en 2024, y expresó su deseo de que la institución logre recomponerse en el plano deportivo.

A la dirigencia riverplatense le deseó "de todo corazón" que se pueda reponer y volver a ponerse de pie", en medio de una crisis futbolística que desencadenó su renuncia, anunciada el lunes 23.

Victoria en su último partido

En el plano deportivo, River Plate cerró la etapa con una victoria gracias a los goles de Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y el juvenil Joaquín Freitas, resultado que cortó una racha de tres derrotas consecutivas. El rival había alcanzado el empate momentáneo con un tanto de Mauro Méndez al final del primer tiempo.

Desde la presentación de las alineaciones, los simpatizantes manifestaron su apoyo al entrenador, en contraste con algunos jugadores que fueron silbados. Al término del encuentro, los cánticos volvieron a escucharse con fuerza.

"Muñeco, Muñeco", "Gallardo es de River y de River no se va" y "Muchas gracias, Muñeco" fueron algunos de los cánticos que acompañaron este momento y que se volvieron a repetir cuando ingresó el equipo para disputar el primer tiempo.

Balance de su segundo ciclo

Los autores de los goles dedicaron sus festejos al estratega, marcando así el cierre de su segunda etapa al frente del equipo. Este periodo concluye con doce derrotas en los últimos 21 partidos y sin títulos obtenidos, en contraste con su primera gestión entre 2014 y 2022, en la que consiguió catorce campeonatos.

Previo al encuentro, el presidente del club, Stefano Di Carlo, publicó un mensaje de despedida en la red social X: "Por tu amor y compromiso por River. Por hacernos felices y cambiar la historia para siempre. Por tu calidad humana y profesional. Por tu grandeza. Por ser River. Gracias, Marcelo".