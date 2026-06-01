Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 por lesión

Se trataba de la primera oportunidad del futbolista para disputar una Copa del Mundo absoluta, uno de los objetivos más importantes de su carrera

Lo que parecía ser una noche de celebración para Tigres en la final de la Concachampions terminó convirtiéndose en una de las noticias más preocupantes para la selección de Canadá rumbo al Mundial 2026.

Marcelo Flores sufrió una lesión en la rodilla derecha durante el encuentro ante Toluca y los reportes más recientes apuntan a una posible rotura del ligamento cruzado anterior, situación que lo deja fuera de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Aunque hasta el momento no existe un parte médico oficial que confirme el diagnóstico, la gravedad de la acción y las primeras versiones surgidas tras el partido han encendido las alarmas tanto en el club felino como en el combinado canadiense.

La lesión ocurrió en una jugada sin contacto

El incidente se registró alrededor del minuto 75 del segundo tiempo de la final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca, cuando Flores encaró dentro del área al lateral Santiago Simón.

Al intentar realizar un recorte, el futbolista de Tigres apoyó la pierna derecha y su rodilla realizó un movimiento antinatural, provocando que cayera inmediatamente al césped visiblemente adolorido.

La acción generó preocupación inmediata debido a que se trató de una lesión sin contacto, uno de los mecanismos más frecuentes en casos de daño severo en los ligamentos de la rodilla.

Tras recibir atención médica, Marcelo Flores no pudo continuar en el encuentro y abandonó el terreno de juego para dar paso al ingreso de André-Pierre Gignac.

Las señales apuntan a una lesión de larga recuperación

Después del partido comenzaron a surgir reportes que señalan una posible rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Incluso, diversas versiones indican que el futbolista presentó síntomas compatibles con este tipo de lesión, situación que será determinada oficialmente una vez que se conozcan los resultados de los estudios de imagen.

En caso de confirmarse el diagnóstico, el tiempo de recuperación podría oscilar entre seis y nueve meses, lo que automáticamente lo dejaría fuera del Mundial 2026.

Un golpe inesperado para Canadá

La posible baja adquiere mayor relevancia porque apenas unos días antes Marcelo Flores había sido incluido en la lista definitiva de 26 jugadores convocados por Canadá para disputar la Copa del Mundo.

El mediocampista se perfilaba como una alternativa ofensiva para el equipo dirigido por Jesse Marsch, que abrirá su participación en el torneo el próximo 12 de junio vs Bosnia en Toronto.

Flores había logrado consolidarse como una opción recurrente dentro del combinado canadiense después de completar su proceso para representar internacionalmente al país norteamericano.

Además, se trataba de la primera oportunidad del futbolista para disputar una Copa del Mundo absoluta, uno de los objetivos más importantes de su carrera.

Tigres espera el diagnóstico definitivo

Por ahora, el club regiomontano mantiene cautela mientras se realizan las evaluaciones médicas correspondientes para determinar el alcance exacto de la lesión.

La expectativa se centra en conocer el resultado de la resonancia magnética, estudio que permitirá confirmar si existe daño ligamentario y definir los pasos a seguir en la recuperación del jugador.

Mientras tanto, la incertidumbre rodea el futuro inmediato de Marcelo Flores, quien pasó en cuestión de horas de celebrar una final internacional con Tigres a enfrentar la posibilidad de perderse el Mundial 2026 con Canadá.