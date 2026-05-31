Marcelo Flores sale por lesión vs Toluca ¿Se pierde el mundial?

Tigres no ha dado a conocer un parte médico oficial sobre la gravedad de la molestia, por lo que todavía no existe confirmación de su participación mundialista

Marcelo Flores encendió las alarmas en Tigres y en la Selección de Canadá luego de abandonar por lesión la Final de la Concachampions 2026 ante Toluca, apenas después de haber sido incluido en la convocatoria mundialista del equipo canadiense.

El futbolista felino tuvo que salir de cambio durante el segundo tiempo del partido disputado ante los Diablos Rojos, en una acción que generó preocupación por la forma en la que cayó al terreno de juego y por la cercanía del inicio de la Copa del Mundo.

Marcelo Flores se lesiona ante Toluca

La jugada ocurrió al minuto 75 del segundo tiempo, cuando Flores recibió el balón en zona del área choricera y encaró al lateral Santiago Simón.

Al intentar realizar un recorte, el jugador de Tigres se resintió y cayó al césped, quedándose tendido mientras se revisaba la rodilla derecha.

Tras recibir atención en el campo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y ordenó la modificación. En su lugar ingresó el delantero francés André-Pierre Gignac.

Preocupa a Canadá rumbo al Mundial 2026

La salida de Flores tomó mayor relevancia debido a que el jugador fue incluido recientemente en la lista definitiva de Canadá para la Copa del Mundo 2026.

Hasta el momento, Tigres no ha dado a conocer un parte médico oficial sobre la gravedad de la molestia, por lo que todavía no existe confirmación de que su participación mundialista esté en riesgo.

Sin embargo, la imagen del futbolista revisándose la rodilla derecha provocó inquietud tanto en el entorno felino como en el cuerpo técnico canadiense, que espera conocer el diagnóstico tras los estudios correspondientes.

Sin diagnóstico oficial por ahora

Marcelo Flores venía de atravesar algunos problemas físicos durante los últimos meses, por lo que su salida ante Toluca volvió a poner bajo observación su estado de salud.

La expectativa estará puesta en la evaluación médica que realice Tigres para determinar si se trató únicamente de una molestia o de una lesión que pudiera modificar los planes del jugador antes del Mundial.

Por ahora, el escenario se mantiene abierto: Flores sigue contemplado en la convocatoria canadiense, pero su evolución física será clave durante los próximos días.