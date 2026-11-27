Buffalo se impuso 13-10 a Kansas City en el Highmark Stadium con gol de campo de Tyler Bass y dejó su marca en 10-1 frente al 8-3 rival.

En medio de una noche lluviosa y resbaladiza en el Highmark Stadium, los Buffalo Bills se impusieron 13-10 a los Kansas City Chiefs en el cierre de la jornada de Thanksgiving, gracias a un gol de campo de 57 yardas convertido por Tyler Bass cuando restaban apenas cuatro segundos en el reloj.

Con este resultado, Buffalo mejora su marca a 10-1, mientras que Kansas City queda con registro de 8-3, en un duelo marcado por la escasez de puntos tras un primer cuarto sin anotaciones y un marcador de 7-3 al descanso.

Un partido trabado por el clima y los equipos especiales

Las condiciones meteorológicas condicionaron el desarrollo del encuentro: resbalones, pases sueltos, despejes constantes y dificultades para sostener el balón pusieron a prueba a ambos conjuntos durante toda la noche.

En el cierre, un intento de gol de campo fallado por Harrison Butker ya avanzado el cuarto período dejó abierta la puerta para que los equipos especiales terminaran inclinando la balanza a favor de los locales con la patada decisiva de Bass.

Las estadísticas que definieron el duelo

De acuerdo con los registros del encuentro, ambos equipos terminaron muy parejos en yardas totales, aunque con dinámicas ofensivas contrastantes:

Marcador por cuartos: Buffalo sumó 0, 7, 0 y 6 puntos (13), mientras que Kansas City anotó 0, 3, 7 y 0 (10).

sumó 0, 7, 0 y 6 puntos (13), mientras que anotó 0, 3, 7 y 0 (10). Yardaje: Buffalo acumuló 230 yardas totales (166 por tierra y 64 por aire, con 3.5 yardas por jugada), frente a 241 totales de Kansas City (74 por carrera y 167 por pase, a 4.8 por jugada).

acumuló 230 yardas totales (166 por tierra y 64 por aire, con 3.5 yardas por jugada), frente a 241 totales de (74 por carrera y 167 por pase, a 4.8 por jugada). Terceras oportunidades y posesión: Buffalo convirtió 9 de 16 en tercer down y dominó el reloj con 36:55 de posesión, contra 2 de 11 y 23:05 para los visitantes.

convirtió 9 de 16 en tercer down y dominó el reloj con 36:55 de posesión, contra 2 de 11 y 23:05 para los visitantes. Disciplina y patadas: Buffalo cometió 3 castigos para 24 yardas y acertó 2 de 2 goles de campo; Kansas City sufrió 8 penalizaciones para 68 yardas y terminó 1 de 2 en goles de campo.

Noche complicada para Josh Allen y lo que sigue

Pese al triunfo, el quarterback Josh Allen firmó una actuación discreta sin envíos de touchdown, con dos intercepciones y 81 yardas, quedando por debajo de las 190 yardas aéreas que había superado en cada compromiso previo de la campaña, mientras el juego terrestre asumió el peso ofensivo de Buffalo.

En el calendario inmediato, Kansas City visitará a Los Angeles Rams en el SoFi Stadium el 3 de diciembre, mientras que Buffalo viajará a Foxborough para enfrentar a los New England Patriots el 6 de diciembre en el arranque de sus últimos seis partidos de temporada regular.