Marca Neymar doblete y busca su pase rumbo al Mundial

Neymar volvió a ser decisivo con Santos tras marcar un doblete en la victoria 2-1 sobre Vasco da Gama en la liga brasileña. Con esos tantos, el delantero se colocó entre los 10 máximos goleadores históricos del club y reactivó el debate sobre su posible convocatoria al Mundial 2026 con la selección de Brasil.

El atacante de 34 años disputó apenas su tercer partido del año, luego de un proceso de recuperación que incluyó una lesión del ligamento cruzado anterior sufrida en octubre de 2023 y una segunda cirugía de rodilla en diciembre.

¿Cómo fueron los goles de Neymar ante Vasco da Gama?

El primer tanto llegó con un remate cruzado que mostró potencia y precisión, aspectos que habían sido cuestionados en sus recientes apariciones. El segundo fue un globo sutil por encima del arquero, definición técnica que recordó su mejor versión.

El rendimiento del delantero no solo influyó en el resultado, también cambió la narrativa en torno a su estado físico y futbolístico.

“La semana pasada algunos decían que yo era el peor jugador del mundo”, dijo tras el partido. “Pero hoy marqué dos goles y eso es lo que importa. Un día no sirves, deberías retirarte; al otro, tienes que ir al Mundial”.

A chapada foi magistral, mas o lance inteiro foi uma pintura! 🎨 pic.twitter.com/mLfNsZsAov — Santos FC (@SantosFC) February 27, 2026

Neymar entra al top 10 histórico de Santos

Con 151 goles en dos etapas con Santos, Neymar se colocó en el décimo puesto de la tabla histórica del club. La lista es encabezada por Pelé, quien registró 1,061 anotaciones con la camiseta del equipo brasileño.

El registro refuerza su peso en la historia reciente de la institución y su influencia en momentos clave.

¿Lo llevará Carlo Ancelotti al Mundial 2026?

El seleccionador Carlo Ancelotti ha reiterado que solo convocará a futbolistas que estén al 100% en condiciones físicas. Sin embargo, el debate en Brasil se intensificó tras el doblete.

Analistas y exentrenadores han defendido su inclusión por la experiencia y capacidad de decisión que aporta en partidos de alta exigencia.

“Estoy casi 100% seguro de que llevará a Neymar", afirmó Vanderlei Luxemburgo. “Ancelotti sabe que necesitará la inteligencia y la habilidad de Neymar”.