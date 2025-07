Marc Pubill, nuevo jugador del Atlético de Madrid

La UD Almería, de la Segunda división española, hizo oficial este martes el traspaso al Atlético de Madrid del lateral derecho Marc Pubill, que cierra así una etapa de dos temporadas en el club andaluz.

El defensa catalán, internacional con la selección española sub-21 y campeón olímpico en París 2024, ha jugado 63 partidos oficiales con el Almería en los que ha marcado dos goles y repartido ocho asistencias.

El acuerdo con el Atlético de Madrid supone una oportunidad importante para Pubill de continuar su progresión en la élite del fútbol europeo.

La UD Almería, a través de un comunicado, agradeció al futbolista su entrega durante estas dos campañas y le ha deseado mucha suerte en su nueva etapa.

“El Almería le desea mucha suerte y éxitos en esta nueva y ambiciosa etapa con el Atlético de Madrid”, señaló el club en su despedida oficial al lateral catalán.

El de Pubill es el quinto fichaje confirmado de la plantilla del Atlético de Madrid 2025-26, tras los de Álex Baena, Jhonny Cardoso, Matteo Ruggeri y Thiago Almada.

