El piloto de Ducati cerró la jornada con 439 puntos, una ventaja inalcanzable de 43 sobre Jorge Martín y de 45 frente a Marco Bezzecchi

Marc Márquez completó en Portugal una remontada de 102 puntos para conquistar su octavo campeonato de MotoGP y el décimo título mundial de su carrera.

El español terminó octavo este domingo en Portimão, aseguró la corona antes de la última fecha e igualó el récord de Giacomo Agostini en la categoría reina.

El piloto de Ducati cerró la jornada con 439 puntos, una ventaja inalcanzable de 43 sobre Jorge Martín y de 45 frente a Marco Bezzecchi. Con 37 unidades disponibles en Valencia, la disputa por el campeonato quedó resuelta.

Bezzecchi ganó el Gran Premio de Portugal por delante de Martín y Raúl Fernández, en un podio ocupado por pilotos de Aprilia. Sin embargo, Márquez encontró fuera de las primeras posiciones el resultado que necesitaba para alcanzar una nueva marca histórica.

De liderar la salida a administrar el campeonato

Después de perder la oportunidad de coronarse en la sprint del sábado por una caída cuando marchaba tercero, Márquez volvió a la pista con la misión de terminar entre los nueve primeros para asegurar el título sin depender de sus adversarios.

Su salida fue contundente: arrancó desde la segunda posición, superó a Bezzecchi en la primera curva y completó la vuelta inicial al frente, con Fernández y Martín detrás.

El escenario cambió desde el segundo giro. Fernández tomó la punta y posteriormente Martín y Bezzecchi también adelantaron al español, quien fue cediendo posiciones mientras la carrera avanzaba.

Pedro Acosta abandonó después de una caída en la curva cinco. Márquez, por su parte, quedó en el tramo final detrás de Brad Binder y con Luca Marini cerca, una situación que mantuvo la tensión hasta las últimas vueltas.

La caída de Diogo Moreira cerca del cierre le permitió recuperar una plaza y cruzar la meta en octavo lugar, a 18.162 segundos de Bezzecchi. Los ocho puntos obtenidos fueron suficientes para sellar el campeonato.

Diez títulos mundiales y un casco dorado de manos de Agostini

La conquista de 2026 es la segunda consecutiva de Márquez con Ducati, después de sus seis campeonatos de MotoGP con Honda. Sus coronas en la máxima categoría llegaron en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026.

A ellas se suman el Mundial de 125 cc de 2010 y el de Moto2 de 2012. Con diez títulos entre todas las categorías, el piloto de Cervera quedó por detrás de Agostini, con 15, y Ángel Nieto, con 13.

En la categoría reina, sus ocho campeonatos le permiten igualar a Agostini y superar los siete de Valentino Rossi. El propio italiano participó en la celebración al entregarle un casco dorado.

Márquez también dedicó el triunfo a sus seguidores durante el festejo:

“El año pasado dije que me quedé en paz conmigo mismo. Este va por vosotros”.

🏆 @marcmarquez93 is the 2026 #MotoGP WORLD CHAMPION! 🏆 A #MARCmade against all odds. A comeback for the #H1STORY books 💯 https://t.co/8YXpT9pQlw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026 Una remontada de 102 puntos termina con el título asegurado El campeonato tuvo un recorrido muy distinto al de una temporada dominada de principio a fin. Márquez llegó a estar 102 puntos por detrás del liderato, pero recuperó terreno hasta presentarse en Portugal con la posibilidad de resolver la disputa antes de viajar a Valencia. La caída del sábado aplazó el festejo. En la carrera principal, el español evitó otro abandono y convirtió una actuación sin podio en el cierre matemático de su recuperación. Bezzecchi completó el doblete del fin de semana con su victoria en el Gran Premio, mientras Martín terminó segundo y Fernández completó el podio. Los resultados mantuvieron abierta la lucha por el subcampeonato, pero dejaron a Márquez con su octava corona de MotoGP antes de la última cita del calendario.