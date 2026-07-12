Marc Márquez gana la sprint y se acerca al liderato

Marc Márquez conquistó la carrera sprint del GP de Alemania, su tercera victoria del año, y redujo a 32 puntos su desventaja con el líder del Mundial

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) consiguió este sábado su tercera victoria de la temporada en una carrera sprint al imponerse en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, disputado en el circuito de Sachsenring.

El piloto español dominó la prueba de principio a fin y sumó su decimonovena victoria en una sprint, cruzando la meta por delante de su hermano Álex Márquez y del italiano Fabio Di Giannantonio, quienes conservaron esas posiciones durante toda la competencia.

Recorta diferencias en el campeonato

Con este triunfo, Marc Márquez redujo la diferencia con el líder del Mundial. Jorge Martín continúa al frente de la clasificación con 197 puntos, seguido por Marco Bezzecchi con 186, quien no pudo competir tras lesionarse en la clasificación.

Fabio Di Giannantonio ocupa el tercer puesto con 184 unidades, Ai Ogura es cuarto con 174 y Márquez ascendió a 165 puntos, quedando a 32 del liderato, ocho menos que antes de la cita en Alemania.

Antes de la salida se confirmó la ausencia de Marco Bezzecchi, quien sufrió una fractura abierta y con desplazamiento de la clavícula izquierda tras una caída durante la segunda sesión clasificatoria.

El piloto italiano fue dado de baja para ser intervenido quirúrgicamente en su país.

Además, en Sachsenring debutó un nuevo formato de parrilla de salida, con mayor separación entre motocicletas para incrementar la seguridad en el momento del arranque.

La distancia entre pilotos de una misma fila pasó de tres a cuatro metros y entre filas aumentó de nueve a doce metros.

Una carrera sin cambios en el podio

Tras apagarse el semáforo, Marc Márquez mantuvo el liderato pese a un ligero derrape en la salida. Álex Márquez se colocó segundo, seguido por Fabio Di Giannantonio y Ai Ogura, mientras Jorge Martín avanzó hasta la sexta posición después de superar a Francesco Bagnaia.

Con el paso de las vueltas, los cuatro primeros se despegaron del resto del grupo. Marc Márquez resistió la presión de su hermano y de Di Giannantonio para conservar el primer lugar hasta la bandera a cuadros.

Ai Ogura terminó cuarto, seguido por Raúl Fernández, Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta, Fabio Quartararo y Diogo Moreira, quienes completaron las diez primeras posiciones de la carrera sprint.