Marc Márquez gana la esprint de Aragón con autoridad

Marc Márquez conquistó la carrera esprint del GP de Aragón, mientras Bezzecchi, Alonso López y David Almansa lograron las poles de sus categorías

Marc Márquez volvió a imponer condiciones en MotoGP al conquistar la carrera esprint del Gran Premio de Aragón, disputada en el circuito MotorLand, donde terminó por delante de su hermano Álex Márquez y del italiano Marco Bezzecchi.

El piloto español tuvo una salida contundente. Apenas se apagó el semáforo, se lanzó por el interior de la primera curva para adelantar a Bezzecchi. Poco después, antes de llegar a la segunda curva, Álex también superó al italiano.

A partir de ese momento, Marc comenzó a ampliar su ventaja y mantuvo el control de la competencia hasta recibir la bandera a cuadros.

Quinta victoria esprint del año

El triunfo representó para Marc Márquez su quinta victoria en carreras esprint durante esta temporada y la número 20 de su trayectoria en este formato.

Álex Márquez terminó segundo y Bezzecchi completó el podio. Detrás de ellos, Pedro Acosta y Jorge Martín protagonizaron una intensa batalla por el cuarto lugar, que finalmente quedó en manos del piloto de KTM.

Raúl Fernández terminó octavo después de perder posiciones debido a problemas de rendimiento.

Horas antes de la carrera, Marco Bezzecchi consiguió la pole position de MotoGP, la tercera de la temporada después de las obtenidas en Buriram y Mugello.

El italiano marcó un tiempo de 1:44.962 y estableció un nuevo récord absoluto del circuito. Marc Márquez también había mejorado la marca con un registro de 1:45.051, pero no pudo superar el tiempo de Bezzecchi.

La sesión también tuvo un incidente para Pedro Acosta, quien sufrió una caída durante su segundo intento de vuelta rápida. A pesar del percance, terminó sexto en la clasificación.

Alonso López vuelve a la pole en Moto2

En Moto2, Alonso López regresó a la primera posición de la parrilla después de tres años. El piloto español consiguió la pole en MotorLand con un tiempo de 1:49.405.

Su registro también representó un nuevo récord absoluto y superó la marca que había establecido Manuel González durante los segundos entrenamientos libres.

Izan Guevara partirá desde la segunda posición, mientras Daniel Holgado consiguió colocarse tercero en su último intento, cuando la bandera de cuadros ya estaba ondeando.

Manuel González, David Alonso y Collin Veijer completaron las posiciones de la segunda línea.

David Almansa fue el más rápido durante los entrenamientos de Moto3 y confirmó su dominio al conseguir la pole position para la carrera.

El piloto de KTM marcó 1:36.347 y obtuvo así su quinta pole de la temporada y séptima de su carrera deportiva, además de establecer un nuevo récord del circuito.

Antes de la vuelta de Almansa, Máximo Quiles y Marco Morelli habían ocupado las primeras posiciones de la clasificación, pero ninguno pudo conservar el liderato ante el ritmo del español.