Marc Márquez gana Gran Premio de San Marino pese a caída

El piloto español del equipo Ducati Lenovo Team celebra la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino

Después de caer este sábado en la carrera de clasificación de una forma bastante aparatosa, Marc Marquez logró ganar en Misano.

Esta caída de Marc Márquez debería servir para poner en valor lo que había hecho hasta hoy.



Hay que bailar sobre el límite de la mecánica para ganar 14 de 15 sprints.pic.twitter.com/eG30N049Ve — Swinxy (@Swinxy) September 13, 2025

A través de redes sociales se compartieron las imagenes de la caída, sin embargo, esto generó polémica entre los usuarios cuando algunos de los aficionados que se encontraban presentes en la carrera, festejaban la caída del motociclista español.

Al concluir la última vuelta y cruzar la meta, el motociclista español celebró dando una vuelta por el circuito. El probable septimo campeón del mundo se consolida como líder de la tabla de campeonato con 476 puntos, superando a su hermano Alex que se encuentra en el segundo lugar.

💥Hay gente que me dice que Marc Márquez es un irrespetuoso.



Jugándose todo y teniendo bola de partido para ganar su 7º campeonato del mundo en MOTOGP, no celebra su victoria debido a la caída de su hermano.



No lo compares, porfavor🙌🏽#MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/j6cB4QRihq — Pole (@SrPole_) September 6, 2025

Márquez reconoció que lo dio "todo" en pista pues "era todo lo que tenía, como pasó el fin de semana pasado, pues cuando veas una carrera así, mira dónde está el tercero.

"Hemos puesto un ritmo alto para como estaba la pista, porque con la lluvia de anoche hizo que perdiera un poco de agarre, pero el hecho de que tenía aviso por límites de pista y ya había tocado una vez más, hacía que si lo pisaba otra vez era 'vuelta larga', así que tenía ese extra de precaución en la curva 11 y en las dos últimas", recuerda el líder.

Como aficionado del astro Lionel Messi, Márquez imitó una de las celebraciones al estilo del argentino al mostrar si mono como estandarte.