Marc Márquez domina en Alemania y suma otra victoria

El español conquistó con autoridad el Gran Premio de Alemania de MotoGP, donde Ai Ogura y Raúl Fernández completaron el podio.

Marc Márquez volvió a imponer condiciones en el circuito de Sachsenring al conquistar el Gran Premio de Alemania de MotoGP, firmando una actuación dominante de principio a fin para sumar su tercera victoria de la temporada.

El piloto español cruzó la meta en la primera posición tras liderar toda la competencia, alcanzando así su décimo triunfo en la categoría reina sobre el trazado alemán, además de la victoria número 76 de su trayectoria en MotoGP y la 102 en todas las categorías del motociclismo mundial.

Con este resultado, Márquez igualó el registro del italiano Giacomo Agostini de diez victorias en un mismo circuito y también consiguió su decimotercer fin de semana perfecto, al ganar tanto la carrera sprint como el Gran Premio desde la implementación del formato actual.

Ogura y Raúl Fernández completan el podio

El japonés Ai Ogura finalizó en la segunda posición tras superar en la parte final de la prueba al español Raúl Fernández, quien aseguró el tercer escalón del podio.

Pedro Acosta concluyó en la cuarta plaza, mientras que Jorge Martín terminó quinto después de contener los ataques del italiano Francesco Bagnaia durante las últimas vueltas.

Marc lideró de principio a fin

Desde la salida, el piloto de Ducati tomó el control de la competencia pese a un ligero desliz en los primeros metros. Inicialmente fue seguido por su hermano Álex Márquez, Ai Ogura y Raúl Fernández, mientras el resto del grupo buscaba mantenerse cerca del líder.

Con el paso de las vueltas, Márquez incrementó progresivamente su ventaja. La caída de Álex Márquez en la décima vuelta terminó por facilitar su escapada en solitario, permitiéndole administrar la diferencia hasta la bandera a cuadros.

En la parte final de la carrera, Ogura adelantó a Raúl Fernández para quedarse con el segundo lugar, mientras Márquez mantuvo un ritmo constante que le permitió sellar una nueva victoria sin poner en riesgo el liderato.

La competencia también estuvo marcada por varios incidentes. Fabio Di Giannantonio sufrió una caída tras haber protagonizado un accidente durante el warm up, quedándose sin puntos por primera vez en una carrera dominical durante la temporada.

Joan Mir también abandonó después de sufrir una caída, mientras que antes de la carrera Aprilia informó que Marco Bezzecchi fue operado con éxito de la fractura desplazada de la clavícula izquierda sufrida durante la sesión de clasificación.

El equipo italiano indicó que la intervención fue satisfactoria, aunque todavía no existe una fecha definida para el regreso del piloto a las pistas.