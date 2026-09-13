Marc Márquez conquista su sexta esprint en San Marino

Marc Márquez ganó la carrera esprint del Gran Premio de San Marino tras tomar el liderato en la primera curva y recortó puntos a Jorge Martín

Marc Márquez volvió a imponerse en una carrera esprint de MotoGP al conquistar la prueba del Gran Premio de San Marino en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

El piloto español de Ducati aseguró su sexto triunfo en las carreras cortas de la temporada, después de superar a Marco Bezzecchi en la frenada de la primera curva y mantener el primer puesto hasta la bandera a cuadros.

Con esta victoria, Márquez llegó a 21 triunfos en carreras esprint dentro del campeonato mundial y redujo en cinco puntos la diferencia con Jorge Martín, quien terminó tercero.

🥇 @marcmarquez93 keeps his #TissotSprint winning streak alive and delivers a Saturday Misano masterclass!#SanMarinoGP 🇸🇲#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/p3Cb95H5sj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 12, 2026 Bezzecchi intenta seguir el ritmo Bezzecchi, que partía desde la primera posición, intentó recuperar inmediatamente el liderato tras verse rebasado por Márquez. Sin embargo, el español cerró los espacios y evitó cualquier maniobra del italiano durante los primeros giros. La estrategia también estuvo condicionada por la elección de neumáticos. Márquez había optado por un compuesto intermedio en el neumático trasero de su Ducati, consciente de que necesitaría más tiempo para llevarlo a la temperatura adecuada. Mientras tanto, Fermín Aldeguer perdió posiciones desde el arranque. Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta lo adelantaron en la primera vuelta, antes de que Jorge Martín también consiguiera superar al piloto español. Marc Márquez amplía su ventaja Márquez comenzó a marcar vueltas rápidas y poco a poco abrió distancia respecto a sus perseguidores. Para el cuarto giro ya contaba con más de ocho décimas de segundo sobre Bezzecchi. Detrás del italiano se formó un grupo integrado por Di Giannantonio, Jorge Martín y Álex Márquez, quien había comenzado la carrera desde la novena posición y avanzó hasta colocarse quinto. Martín tomó la iniciativa en el grupo perseguidor y superó a Di Giannantonio por el interior de una curva para acercarse a su compañero de equipo, Bezzecchi. Con siete vueltas completadas de las 13 previstas, Márquez comenzó a administrar el ritmo para evitar errores y conservar la ventaja que había construido desde el inicio. Bezzecchi consiguió reducir la diferencia en las vueltas siguientes y llegó a situarse a medio segundo del líder cuando faltaban tres giros. El italiano intentó acercarse aún más, pero no logró colocarse en posición de adelantar. Márquez respondió con una vuelta rápida a dos giros del final y aseguró el triunfo sin mayores sobresaltos, convirtiéndose en el ganador de la sexta carrera esprint que disputa esta temporada. Marco Bezzecchi terminó segundo, mientras que Jorge Martín ocupó la tercera posición para completar el podio de Aprilia. Fabio Di Giannantonio finalizó cuarto y Álex Márquez se quedó con el quinto puesto tras resistir los ataques de Pedro Acosta. Raúl Fernández terminó séptimo, seguido por Fermín Aldeguer, Luca Marini y Johann Zarco, quienes completaron las diez primeras posiciones de la carrera esprint. La prueba también tuvo el abandono de Fabio Quartararo, quien se fue al suelo cuando intentaba adelantar por el interior al brasileño Diogo Moreira.