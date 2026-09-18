Maradona tuvo 'muerte súbita', dice perito cardiológico en juicio

El testimonio del cardiólogo contradijo a médicos y peritos que declararon antes en el juicio, que aseguraron que Maradona tenía una miocardiopatía dilatada

Diego Armando Maradona "no tenía patologías evidenciables", su corazón era "absolutamente normal" y tuvo una "muerte súbita", declaró este jueves el perito cardiológico Ricardo Iglesias en el juicio que tiene a siete profesionales de la salud en el banquillo de los acusados.

"Fue una muerte súbita. Los eventos agudos súbitos son inesperados y no había elementos que preanunciaran un final de este tipo", dijo Iglesias.

El testimonio del cardiólogo contradijo a médicos y peritos que declararon antes en el juicio, que aseguraron que Maradona tenía una miocardiopatía dilatada, que su corazón estaba agrandado y que encontraron coágulos compatibles con "una agonía de hasta 12 horas".

"No tenía patologías evidenciables. Tiene dos ecocardiogramas realizados el último año, resistió tres cirugías, fue visto por 17 médicos en tres instituciones distintas y ninguno le detectó ninguna patología", aseguró Iglesias.

El cardiólogo hizo parte de la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 para analizar las circunstancias de la muerte del astro.

La junta concluyó que el accionar de los médicos fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que los médicos ignoraron los signos de alarma que presentó el paciente, en un informe que Iglesias firmó en disconformidad.

El testigo reconoció que en el año 2000 Maradona fue diagnosticado con una miocardiopatía dilatada causada por el consumo de sustancias tóxicas.

Mientras otros especialistas declararon antes que un corazón que atravesaba un episodio de ese tipo nunca volvía a ser el mismo, Iglesias aseguró que, una vez solucionado el problema de consumo, "el corazón vuelve a tener una función normal".

El especialista negó, a su vez, que hubiera signos de alarma ignorados por los médicos: "No hubo ningún elemento predictivo que dijera que era un paciente de riesgo cardíaco".

A su turno, el fiscal Cosme Iribarren recordó al testigo algunos de los síntomas relevados por personal de enfermería y allegados a Maradona días antes de su muerte, como la hinchazón, la taquicardia, los ronquidos y la fatiga, elementos que otros expertos han descrito como "signos compatibles con insuficiencia o falla cardíaca".

"Son signos que no dicen nada", aseguró Iglesias, para luego reconocer que "hubo episodios vinculados a un cuadro de hipertensión" y que tales circunstancias habilitaban a tomar alguna decisión médica, como recomendar "una dieta sin sal y movilidad".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, mientras estaba sometido a un tratamiento domiciliario, que es el objeto principal de debate en este juicio.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna.