Maradona fue enterrado sin corazón, revela médico

El médico Nelson Castro reveló por que se decidió enterrar al astro Diego Armando Maradona sin su corazón

Por: Luz Camacho

noviembre, 22, 2021 15:17

La muerte del astro del futbol Diego Armando Maradona sigue siendo noticia a casi un año de su muerte, pues se dio a conocer que "el 10" fue enterrado sin corazón, según informó el médico y periodista Nelson Castro.

Este dato desconocido por sus seguidores fue publicado por Castro en su libro "La salud de Digo: la verdadera historia", donde revela detalles médicos del exjugador.

"La salud de Diego, una profunda investigación de Nelson Castro en su nuevo libro. El autor accedió a archivos secretos, entrevistó a testigos que hasta el momento no habían hablado y se valió de documentos inéditos. El descontrol en la alimentación, las rutinas, las adicciones a todo y las 25 horas sin levantarse", describe así el programa El Trece el contenido sobre el libro de Castro.

El médico menciona que Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020, contaba con un cuerpo privilegiado en cuanto a su resistencia.

El doctor explicó que con un cuadro médico parecido "otros habrían fallecido mucho tiempo antes" y que astro argentino "lamentablemente, tenía un componente adictivo a todo que fue destructivo para él. Maradona era adicto a todo".

Fanáticos querían robar corazón del cuerpo

A pregunta expresa en el programa argentino "Almorzando con Mirtha Legrand" de que si era verdad que Diego fue enterrado su corazón, Nelson Castro confirmó que era sí porque se había detectado que los aficionados querían robarlo de su cuerpo.

También mencionó que "el corazón de Maradona pesaba medio kilo, era un corazón muy grande. Habitualmente pesa 300 gramos, a pesar de que tenía corazón de deportista, que es un corazón grande. Pero él lo tenía grande por otra cosa, no solamente por ser deportista sino por la insuficiencia cardíaca que él tuvo".

Exnovia de Maradona denuncia que la violó cuando esta era menor de edad

La cubana Mavys Álvarez, quien fue pareja de Diego Maradona en 2001 cuando ella tenía 16 años, señaló al astro argentino de haber abusado de ella.

Durante una entrevista para Infobae, la mujer también contó que fue obligada a drogarse y que recibió palizas por parte de Diego sin que nadie del entorno del argentino hiciera nada para evitarlo.

La semana pasada, Álvarez viajó a Argentina para declarar como testigo en una causa por presunta trata de personas que involucra al entorno del exfutbolista, integrado por Carlos Ferro Viera, Omar Suárez, Gabriel Buono, Mario Isralit y el exagente de 'Pelusa' Guillermo Coppola, y que está relacionada con esos dos meses que pasó en Argentina, entre finales del 2001 y principios del 2002.

La denuncia

De acuerdo al relato de la expareja de Maradona, durante los dos meses que estuvo en Buenos Aires no pudo salir libremente a la calle y tuvo que someterse a una operación de aumento de pecho al verse obligada por petición del campeón del mundo, a quien conoció en Cuba.

Entre los posibles delitos que se cometieron está el de trata de personas, por el traslado de una persona de un país a otro con "fines sexuales"; reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, iniciación a las drogas y lesiones graves.

Según su testimonio, Mavys Álvarez conoció a Diego en Cuba en 2001, cuando ella tenía 16 años, y comenzaron un vínculo sentimental bajo el beneplácito del propio Gobierno isleño, que permitió a la joven salir del país sin mayores inconvenientes.

Sin estar casada con él, Álvarez viajó en noviembre de 2001 a Argentina por petición expresa de Maradona para presenciar un partido de homenaje en la Bombonera: no tenía documentación válida ni tampoco recuerda haber pasado por ningún control de seguridad.

Cuenta que estando en Argentina, además de operarse el busto, pasó varias semanas encerrada en una vivienda de Maradona en Palermo chico, un barrio de la capital: "solamente salí tres veces", afirmó.

"Estando ahí (en la casa de Maradona) hubo muchas locuras, drogas, explotaron fuegos artificiales, se incendió una parte de la piscina, hubo que llamar a la Policía...", señaló Álvarez.

A los 17 Maradona violó de ella

La mujer recordó el episodio de violación, así como de otros de vinolencia física que vivió durante su relación con Maradona.

"Cuando lo conocí, me deslumbré, me lo pintaba todo de color de rosas, pero pasaron dos meses y ahí empezó a cambiar todo. Yo lo quería, pero lo odiaba. Llegué a pensar en suicidarme", apuntó .

Uno de los momentos "más duros" de su relación fue la "violación" que sufrió por parte del exfutbolista en La Habana, con la madre de Álvarez presente al otro lado de la puerta en donde se encontraban.

"Dejé de ser una niña. Toda esa inocencia que yo tenía, me la robaron", agregó la mujer.

Asimismo, la cubana aseguró que Maradona fue quien la introdujo al mundo de las drogas siempre utilizando la violencia.

"Me gritaba. Me insultaba. Me decía que por qué razón no probaba, que eso realmente me iba a ayudar y que él quería que yo aguantara con él toda la madrugada", contó.