¡Maracanazo! Estudiantes va a la final de la Copa Libertadores

El 'Pincha' eliminó a Flamengo en su casa y ahora se medirá a Palmeiras en busca de su quinto trofeo y el primero desde 2009

En una noche para la historia del fútbol sudamericano, Estudiantes de La Plata se clasificó este jueves a la final de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Flamengo en la tanda de penaltis (2-3) en el mítico estadio Maracaná.

Con un planteamiento táctico impecable, resistencia heroica con un hombre menos durante toda la segunda mitad y una actuación consagratoria de Fernando Muslera, el 'Pincha' buscará el quinto título de su historia.

Tras sendos empates sin goles tanto en el partido de ida en Argentina como en la vuelta en tierras cariocas, la eliminatoria se definió desde los doce pasos.

En esa instancia, Muslera, quien llegaba cuestionado tras el Mundial 2026, se agigantó bajo los tres postes para detener los cobros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, sellando el boleto a la gran final.

Muro contra el 'Mengao'

Desde el silbatazo inicial, el técnico Alexander Medina diseñó una estrategia basada en la intensidad y el marcaje férreo para cortar circuitos al gigante brasileño.

El árbitro uruguayo Gustavo Tejera mantuvo un criterio permisivo que permitió un desarrollo friccionado, hasta que en el minuto 35 amonestó a Baltasar Rodríguez por una falta a destiempo sobre Jorginho.

A pesar de la tensión, el encuentro ofreció destellos de peligro en ambas áreas. La ocasión más clara del primer tiempo fue para el conjunto argentino: tras un saque de esquina peinado por Leandro González Pírez, Marcos Rojo remató a bocajarro encontrando una respuesta milagrosa del arquero Agustín Rossi. Instantes después, el propio Baltasar Rodríguez probó con un potente disparo de media distancia que rozó el travesaño.

Flamengo respondió con desbordes de Pedro y Emerson Royal, pero careció de la precisión necesaria para vulnerar el arco argentino. Para empeorar el panorama visitante antes del descanso, Joaquín Correa, que se perfilaba como el mejor jugador de Estudiantes, debió abandonar el campo por lesión.

Con el cuchillo entre los dientes

Las malas noticias para el 'Pincha' se acumularon al arranque del complemento. En el minuto 50, Baltasar Rodríguez cometió una imprudencia al sujetar de la camiseta a Samuel Lino; el silbante le mostró la segunda tarjeta amarilla y decretó su expulsión.

Con el Maracaná volcado y cuarenta minutos por delante con superioridad numérica, el técnico de Flamengo, Léo Jardim, recurrió al talento de Giorgian de Arrascaeta —quien reaparecía tras un mes de baja por una fractura en la muñeca— y posteriormente sumó pólvora con los ingresos de Bruno Henrique y Gonzalo Plata. De hecho, el ecuatoriano tuvo el triunfo en su primer balón al quedar mano a mano con Muslera, pero estrelló su cabezazo contra el cuerpo del guardameta.

Muslera se vistió con gloria

Lejos de venirse abajo, los "leones" de La Plata se abroquelaron con orden, formando una férrea línea de hasta seis defensores para neutralizar el asedio brasileño. Soportaron los embates con inteligencia y llevaron el duelo al escenario deseado.

En la tanda de penaltis, el libreto de la resistencia dio paso a la gloria. Muslera se vistió de héroe absoluto al atajar tres penaltis, frustrando las aspiraciones del campeón y desatando la euforia albirroja en Río de Janeiro.

Con este resultado, Estudiantes evita la reedición de la final de 2025 y se cita el 28 de noviembre en Montevideo con Palmeiras —que el miércoles eliminó a Fluminense también por penaltis—, reeditando un duelo histórico por la corona continental que ya protagonizaron en el lejano 1968, con victoria para el club platense.