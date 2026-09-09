Manuela Urroz y Emanuelle Silva guiaran a Chile en Santa Fe

El Comité Olímpico de Chile nombró a ambos deportistas para liderar a la segunda delegación más numerosa del certamen regional.

La jugadora de hockey Manuela Urroz y el patinador Emanuelle Silva serán los abanderados de la delegación chilena en los XIII Juegos Suramericanos, que se celebrarán en la ciudad argentina de Santa Fe del 12 al 26 de septiembre, anunció este lunes el Comité Olímpico de Chile (COCh).

La delegación chilena estará integrada por 535 deportistas que competirán en 39 disciplinas, y es la segunda comitiva más numerosa de la competencia, solo detrás del anfitrión Argentina.

Urroz, capitana de las Diablas que viene de disputar el Mundial, es una de las representantes del hockey césped femenino, y Silva, quien ha sido campeón mundial en el de velocidad, fueron presentados en un acto en el Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens en Santiago.

"Ambos representan los valores que nuestro comité quiere relevar. No sólo son grandes deportistas, representantes históricos en sus disciplinas, sino que además son grandes personas, líderes positivos, y eso es lo más importante", señaló sobre los nombramientos Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh.

Urroz ha sido convocada al equipo chileno desde 2009 y participó en la Copa del Mundo de 2022 y 2026, por lo que asumió esta distinción como un reconocimiento.

"Es un verdadero orgullo haber sido elegida para ser abanderada en estos Juegos Suramericanos. Llevo una carrera muy larga en el alto rendimiento y esto me hace vivirlo de una manera distinta", comentó.

Urroz, de 34 años, se considera "una afortunada" y añadió que lo toma "con toda la responsabilidad también de poder representar a mi deporte, al hockey césped, a mis compañeras de equipo y, obviamente, a todos los deportistas del Team Chile".

Silva, por su parte, cuenta con un amplio palmarés con varios títulos mundiales y medallas en Juegos Panamericanos, Suramericanos y Bolivarianos y recibe el nombramiento como una representación colectiva.

"Estoy muy feliz, siento mucho orgullo de todo lo que he venido haciendo. La verdad es que me lo tomo no tan personal, siento que represento a muchos deportistas, a toda una delegación, a todo un país. Trato de transformar toda esa alegría y todo esto que estoy viviendo hoy en día en más energía para poder representar a Chile de la mejor forma", dijo.

El patinador agregó que "con la experiencia y trayectoria que llevo, siento que es una gran responsabilidad. Siento que represento a un gran equipo de trabajo".

En cuanto a sus expectativas en la competencia, mencionó que "la verdad es que confío en el trabajo que hemos estado haciendo con mi equipo. Obviamente, voy a buscar esa medalla de oro".

El equipo chileno está integrado por campeones olímpicos, medallistas mundiales y jóvenes promesas, quienes tendrán el objetivo de regresar a Chile al podio tras haber finalizado en el cuarto puesto la pasada edición en Asunción 2022, donde obtuvo 38 medallas de oro, 31 de plata y 62 de bronce.