Manuel “Loco” Torres es baja de su pelea ante Beneil Dariush

El peleador originario de Chihuahua Manuel “Loco” Torres quedó fuera de la pelea que tenía programada contra Beneil Dariush dentro del evento UFC 327, luego de que se confirmara que no podrá competir debido a una lesión durante su campamento de preparación.

El combate estaba previsto para realizarse el 11 de abril en el Kaseya Center de Miami, como parte de la cartelera del evento UFC 327.

Lesión obliga al mexicano a retirarse del combate

De acuerdo con reportes surgidos en el entorno de la organización, la baja de Torres se produjo por una lesión sufrida durante su preparación, lo que le impedirá llegar en condiciones para enfrentar al experimentado peleador del peso ligero.

La información fue mencionada por el propio Dariush durante una entrevista en un podcast especializado en artes marciales mixtas, donde explicó que su rival tuvo que abandonar el combate por problemas físicos.

Hasta el momento, la UFC no ha detallado oficialmente la naturaleza de la lesión, aunque ya trabaja en encontrar un reemplazo que pueda ocupar el lugar del peleador mexicano en la cartelera.

Una pelea que generaba gran expectativa

El enfrentamiento entre Torres y Dariush había despertado interés entre los aficionados debido al contraste entre ambos estilos y trayectorias dentro de la división de peso ligero.

Torres se ha consolidado como uno de los peleadores mexicanos con mayor proyección dentro de la organización gracias a su estilo agresivo y su capacidad para finalizar combates antes del límite.

Por su parte, Dariush es uno de los competidores más experimentados de la división y ha enfrentado a varios de los nombres importantes del peso ligero en los últimos años.

El combate representaba una oportunidad importante para Torres de medirse ante un rival de alto nivel, ya que significaba una gran oportunidad para escalar en el ranking de peso ligero al enfrentarse al top 12 de la división.

UFC busca rival para Dariush

Tras la baja del mexicano, la UFC comenzó a evaluar opciones para mantener activo a Beneil Dariush dentro de la función. Entre las posibilidades se encuentra la incorporación de un peleador sustituto de última hora, algo común en este tipo de situaciones cuando las lesiones afectan una cartelera.

El único nombre que ha sido mencionado como rumor para reemplazar a Torres es la presencia de Paddy Pimblett, actualmente el número 6 de la división de las 155 libras.

En caso de no encontrar un reemplazo adecuado, la organización también podría optar por reprogramar el combate para un evento futuro una vez que Torres esté recuperado.

Torres deberá esperar para volver al octágono

Con su salida de la cartelera de UFC 327, Manuel “Loco” Torres tendrá que concentrarse en su recuperación antes de pensar en su regreso al octágono.

El peleador mexicano se ha convertido en uno de los representantes más destacados del país dentro de la UFC, por lo que su regreso a la competencia genera expectativa entre los seguidores de las artes marciales mixtas.

Mientras tanto, la organización continuará ajustando la cartelera del evento en Miami, donde se espera la presencia de varios combates importantes dentro de diferentes divisiones.