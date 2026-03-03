Mantienen Gran Premio de Australia pese a conflicto en Irán

El Gran Premio de Australia, que pone en marcha el calendario de la Fórmula Uno, está previsto en Melbourne del viernes 6 al domingo 8 de marzo

Ante la escalada del conflicto en Irán, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA por sus siglas en francés), afirmó este lunes que sus decisiones estarán guiadas por "la seguridad y el bienestar" mientras el Gran Premio de Australia mantiene su calendario.

El ataque lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado incertidumbre entorno a los desplazamientos de los deportistas y al inicio de varias competiciones, entre ellas el Gran Premio de Australia, previsto en Melbourne del viernes 6 al domingo 8 de marzo.

"No cabe duda que lo ocurrido durante el fin de semana han trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia Fórmula 1", declaró Travis Auld, director ejecutivo del GP Australia.

Sin embargo, respondió que "no habrá ningún impacto" en la carrera a pesar de haber tenido 48 horas muy ajetreadas donde se han tenido que reprogramar vuelos para que todo llegara en los plazos previstos.

La situación también deja en el aire otras pruebas del calendario, como los grandes premios de Baréin y Arabia Saudí, programados para abril. De hecho, el fabricante de neumáticos Pirelli se vio obligado a cancelar sus ensayos en Baréin debido a las tensiones en Oriente Medio, mientras organiza el regreso de su personal a Italia o Inglaterra.

Por su parte, Ben Sulayem explicó que mantiene "contacto cercano" con sus "clubes miembros, promotoras de campeonatos, equipos y amigos en el terreno" mientras supervisan "el desarrollo con cuidado y de manera responsable".

Además, subrayó que en estos momentos de "incertidumbre", esperan "calma, seguridad" y un rápido retorno a la "estabilidad", al tiempo que evalúan los próximos eventos programados allí en marzo del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA y el Mundial de Resistencia.

"Nuestra organización está construida sobre la unidad y propósitos compartidos. La unidad importa ahora más que nunca", concluyó su comunicado.