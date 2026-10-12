¡Mantienen el paso! San Francisco supera 32-29 a Seattle

Eddy Pineiro selló la quinta victoria consecutiva de los 49ers en la temporada de la NFL tras un intenso enfrentamiento de la Semana 5.

Los San Francisco 49ers superaron este domingo 32-29 en dramático juego a los campeones Seattle Seahawks para mantenerse invictos hasta la semana cinco de la temporada de la NFL.

Con 49ers, Brock Purdy pasó para 189 yardas y dos anotaciones; sufrió una intercepción y tres capturas. En Seattle, Sam Darnold sumó 195 yardas, un touchdown; padeció dos intercepciones y cinco capturas.

San Francisco tiene récord de 5-0; los Seahawks se colocaron con marca de 3-2.

Los gambusinos se fueron al frente en el primer cuarto gracias a un envío de Brock Purdy que Mike Evans atrapó en las diagonales para alejarse 7-0.

La respuesta de los Seahawks llegó hacia el final del periodo vía una carrera de dos yardas de Emanuel Wilson que igualó 7-7.

En el segundo cuarto, Seattle tomó ventaja 10-7 con un gol de campo de 49 yardas de Jason Myers.

San Francisco contestó con un acarreo de Christian McCaffrey que les devolvió el mando 14-10, distancia que el local recortó 14-13 vía otro gol de campo.

A 13 segundos del final, el equipo de Kyle Shanahan se alejó 21-13 guiado por su defensiva; Grace Halton recuperó un balón suelto dentro de la zona de anotación de Seattle.

En la segunda mitad siguieron las vueltas en el marcador. El tercer periodo lo dominó Seattle con tres goles de campo de Jason Myers para tomar ventaja de 21-26.

En el cuarto final, San Francisco volvió a hacer daño por la vía aérea en conexión Purdy-Brandin Cooks, que les puso de nuevo arriba 29-26, pero los Seahawks empataron 29-29 con otra patada de Myers.

A dos minutos del final, Eddy Pineiro mandó arriba a los gambusinos 32-29 con un gol de campo de 44 yardas.

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En otro partido, los Denver Broncos derrotaron 23-17 a Los Angeles Chargers, equipo que se mantiene sin ganar hasta la semana cinco de la campaña.

Los Broncos, que se colocaron con tres triunfos y dos derrotas, vencieron apoyados en la fuerza de su línea defensiva, que capturó en cinco ocasiones a Justin Herbert.

Nik Bonitto, con dos capturas, y Ja'Quan McMillian, D.J. Jones, Zach Allen fueron los encargados de detener al pasador de Chargers.

Y los Detroit Lions obtuvieron su tercera victoria de la temporada al apalear 45-21 a los Arizona Cardinals, que acumulan un ganado y cuatro caídas.

Jared Goff lució con 271 yardas por pase y tres envíos de anotación. Por la vía terrestre, Jahmyr Gibbs corrió para 151 yardas y dos touchdowns.

La actividad de este domingo cerrará más tarde con el duelo entre los Baltimore Ravens contra los Atlanta Falcons.