Mantiene técnico de Tigres invicto tras empatar el clásico

En rueda de prensa, luego de concluir el Clásico Regio 143, el director técnico de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, manifestó que este duelo es otro partido más que no han perdido y que no han aceptado gol.
"Lo que se mostró en la cancha es completamente distinto y me deja muy tranquilo". Añadió el estratega felino.
Dejó en claro que sabe que el seguir consiguiendo los puntos y tener aspiraciones para calificar es ganando.
"Hoy intentamos ganar, luchamos, tuvimos oportunidades para poder ganar". Expreso.
A Víctor Manuel le quedó claro que hoy en día les hizo falta esa última participación en la ofensiva y que es el gol.
"Para mí es muy agradable volver aquí, ¿no? Lógicamente. Entonces, creo que he tenido muy buenos episodios aquí y son gratos recuerdos, esos que no se pueden borrar". De su regreso al BBVA comentó
Víctor Manuel Vucetich hace referencia a que lo que destaca de su equipo es la actitud, esa que lo caracterizó a través de los años.
"Hace dos, tres meses, este equipo lo estaba viendo por televisión y ya estaba llegando a una final. Esto es algo que, a lo mejor, tiene que recuperar". Añadiendo además.
Con este resultado de 0-0 ante La Pandilla en el Clásico Regio 143, Vucetich sigue invicto con Tigres, al registrar tres empates, una victoria y cero derrotas, con tres goles a favor y uno en contra, para una diferencia de goles positiva de +2.
Lo grave es que los felinos solamente tienen una victoria en los recientes 12 juegos oficiales, entre Liga MX (fase regular y Liguilla) y Leagues Cup.