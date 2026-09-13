Mantiene técnico de Tigres invicto tras empatar el clásico

Pese a la valoración del técnico, el conjunto de la UANL solo registra un triunfo dentro de sus últimos doce partidos oficiales.

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En rueda de prensa, luego de concluir el Clásico Regio 143, el director técnico de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, manifestó que este duelo es otro partido más que no han perdido y que no han aceptado gol.

"Lo que se mostró en la cancha es completamente distinto y me deja muy tranquilo". Añadió el estratega felino.

Dejó en claro que sabe que el seguir consiguiendo los puntos y tener aspiraciones para calificar es ganando.

"Hoy intentamos ganar, luchamos, tuvimos oportunidades para poder ganar". Expreso.

A Víctor Manuel le quedó claro que hoy en día les hizo falta esa última participación en la ofensiva y que es el gol.

"Para mí es muy agradable volver aquí, ¿no? Lógicamente. Entonces, creo que he tenido muy buenos episodios aquí y son gratos recuerdos, esos que no se pueden borrar". De su regreso al BBVA comentó

Víctor Manuel Vucetich hace referencia a que lo que destaca de su equipo es la actitud, esa que lo caracterizó a través de los años.

"Hace dos, tres meses, este equipo lo estaba viendo por televisión y ya estaba llegando a una final. Esto es algo que, a lo mejor, tiene que recuperar". Añadiendo además.

Con este resultado de 0-0 ante La Pandilla en el Clásico Regio 143, Vucetich sigue invicto con Tigres, al registrar tres empates, una victoria y cero derrotas, con tres goles a favor y uno en contra, para una diferencia de goles positiva de +2.

Lo grave es que los felinos solamente tienen una victoria en los recientes 12 juegos oficiales, entre Liga MX (fase regular y Liguilla) y Leagues Cup.