Mantiene Red Bull a Liam Lawson para el Gran Premio de Madrid

El piloto neozelandés disputará su tercera carrera en la escudería, mientras el francés concluye su proceso de rehabilitación.

La escudería Oracle Red Bull Racing confirmó que Liam Lawson continuará como compañero de Max Verstappen en el próximo Gran Premio de España en Madrid, tras sus participaciones recientes en los circuitos de Zandvoort y Monza.

La decisión responde al proceso de rehabilitación de Isack Hadjar, quien evoluciona de manera favorable, pero aún no se encuentra listo para regresar al monoplaza tras la lesión sufrida en la muñeca durante el receso veraniego.

A pesar de no competir, el piloto francés estará presente en el trazado madrileño para apoyar al equipo desde el garaje, mientras que la estructura confía en tenerlo de vuelta en el asiento en las próximas citas del campeonato mundial.

Hasta el momento, Lawson acumula un total de seis puntos tras asumir el relevo de Hadjar en la escudería principal. En su primera presentación durante el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, el neozelandés cruzó la meta en la séptima posición para concretar dicha cosecha de unidades, mientras que en el Gran Premio de Italia en Monza finalizó en la decimocuarta posición tras haber iniciado la competencia desde la línea de pits.