Mantiene Real Madrid política de no fichar en mercado invernal

El Real Madrid mantuvo su política de no acudir al mercado invernal para reforzar su plantilla por sexto año consecutivo. En la ventana más reciente, el único movimiento registrado fue la salida del delantero brasileño Endrick, cedido al Olympique de Lyon, mientras que la posible cesión de Fran García al Bournemouth fue frenada en los últimos días.

La decisión confirma una línea de gestión que el club sostiene desde febrero de 2020, cuando se concretó la llegada del brasileño Reinier Jesus Carvalho procedente del Flamengo. Desde entonces, la entidad no ha incorporado jugadores al primer equipo durante el mercado de invierno.

¿Cuándo fue el último fichaje invernal del Real Madrid?

El último refuerzo invernal del Real Madrid se oficializó el 18 de febrero de 2020, con la incorporación de Reinier, entonces de 18 años. El futbolista no logró consolidarse en el primer equipo y encadenó diversas cesiones antes de desvincularse del club.

Durante su presentación, fue señalado como una de las promesas del fútbol internacional, aunque su paso por la institución no tuvo continuidad deportiva en la plantilla principal.

La experiencia previa con Brahim Díaz

Un año antes, el 6 de enero de 2019, el club sí había recurrido al mercado invernal con la llegada de Brahim Díaz, procedente del Manchester City. El futbolista español arribó con 19 años y logró integrarse de manera progresiva al proyecto deportivo.

Ese movimiento representó uno de los últimos ejemplos de una apuesta invernal con impacto en el plantel, antes de que la directiva definiera una estrategia distinta para la planificación deportiva.

La estrategia actual del club

En su política vigente, el Real Madrid prioriza el mercado de verano como el espacio principal para estructurar sus plantillas. La planificación contempla que las incorporaciones se realicen antes del inicio de la temporada, sin considerar refuerzos a mitad del calendario.

Esta postura busca estabilidad en el vestidor y continuidad en el trabajo del cuerpo técnico, aun cuando se presenten bajas por lesión o ajustes tácticos durante la campaña.

Fichajes históricos que llegaron en invierno

A pesar de la tendencia actual, el club cuenta con antecedentes relevantes de jugadores que llegaron en el mercado invernal y tuvieron trayectoria prolongada. En enero de 2007 se incorporaron Marcelo y Gonzalo Higuaín, mientras que Casemiro arribó en enero de 2013.

Otros nombres que se sumaron al equipo en esa ventana fueron Christian Panucci, Lass Diarra, Julien Faubert, Emmanuel Adebayor, Martin Ødegaard y Lucas Silva, en distintas etapas del club.

El mantenimiento de esta política refuerza la idea de que el conjunto madridista continuará apostando por la planificación a largo plazo y por movimientos estratégicos concentrados en el periodo estival.

Con información de EFE