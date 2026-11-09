Mantiene Real Madrid invicto en Liga Endesa tras triunfo

La escuadra local dominó el tablero perimetral durante la segunda mitad para superar por más de veinte puntos de ventaja a la visita.

El Real Madrid derrotó al UCAM Murcia, por 90-71, este domingo en la séptima jornada de la Liga Endesa y continúa invicto su andadura en la competición.

La baja a última hora de Chuma Okeke llevó al técnico Pedro Martínez a alistar al joven Pablo Mera, integrante del equipo júnior y de 16 años, para completar su convocatoria. A falta de 1:22 minutos, hizo su debut oficial con la camiseta blanca y encestó un triple.

En otro triunfo coral, Jaime Pradilla destacó con 15 puntos, 7 rebotes y 24 de valoración. Pese al reflejo final, los blancos trabajaron para despegarse de un peleón UCAM, que capituló en el último cuarto.

Fue un inicio precipitado pese a la propuesta animada de ambos equipos. Las tres pérdidas locales no fueron correspondidas por los visitantes, con 2/6 (33%) en tiros de dos y 1/5 (20%) en triples.

Sin embargo, Pradilla sabía de su responsabilidad como único '4' en el Madrid y se mostró como su principal referente, con siete puntos y cuatro rebotes en los primeros siete minutos, 13-8.

Exigido por el guion, Martínez recurrió a una dupla interior formada por Damian Jones, protagonista con dos triples, y Olivier Sarr, a la vez que el Murcia mejoraba sensaciones ofensivas de la mano de un valiente Jean-Marc Pansa, 22-20 (min. 10).

La tercera de Pansa al inicio del segundo acto limitó el subidón de los de Sito Alonso, que se mantuvieron bien atrás, especialmente en la pintura, y asearon sus porcentajes desde el 6,75 con un gran Michael Forrest, 28-30 (min. 15).

El sorpaso en el marcador hizo reaccionar a los locales, que pagaron con la misma moneda con tres aciertos consecutivos de Sergio Llull, Alberto Abalde y otro más de Jones, cada vez más cómodo desde fuera (37-30).

La máxima se estiró hasta los ocho de diferencia al descanso gracias a una penetración de Andrés Feliz casi sobre la bocina, 47-39, min. 20.

Hubo que esperar más de dos minutos para ver la primera canasta de la segunda parte. El Real Madrid, amo del rebote (23-12), trabajó para sortear la defensa del UCAM con Walter Tavares como referencia interior, 55-41 (min. 24).

El desacierto de Timothé Luwawu-Cabarrot, completamente negado, hizo creer a los de Alonso en sus opciones. Metiendo muchas manos en defensa y con unos combativos Forrest y Pansa, los murcianos sumaron un parcial de 0-9 (55-50).

Las 12 recuperaciones de balón visitantes no se veían recompensadas por sus problemas para rebotear, pero las opciones continuaron abiertas a falta del último cuarto, 63-55.

A principios del periodo, Luwawu-Cabarrot desató los aplausos de la grada con sus dos primeros aciertos perimetrales en el choque, dando algo de respiro a los suyos, 72-55.

A la inspiración del galo se le unió un espectacular Jones, que volvió a dejar muestras de sus condiciones atléticas. Nada pudo frenar ya al Madrid, que en sus mejores minutos superó la barrera de los 20 de diferencia, para poner su séptima victoria y acumular un balance impoluto (7-0) en la ACB.