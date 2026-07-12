Mantiene del Toro competencia por el podio en Tour de France

Del Toro se mantiene a una distancia de 3 minutos y 27 segundos respecto al líder de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar

El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene firme en la lucha por los primeros puestos del Tour de Francia 2026. Tras completarse la Etapa 8 este sábado 11 de julio, el pedalista azteca cruzó la meta en la posición 46, un resultado estratégico que le permite conservar la tercera posición en la clasificación general individual.

Del Toro se mantiene a una distancia de 3 minutos y 27 segundos respecto al líder de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar, y a 1 minuto con 15 segundos del danés Jonas Vingegaard, quien marcha en el segundo sitio general.

Asimismo, el mexicano vistió por cuarto día consecutivo el maillot blanco como líder de la Clasificación de los Jóvenes, reservada en esta edición para los corredores nacidos a partir del 1 de enero de 2001.

La jornada que partió desde Périgueux con 176 corredores estuvo marcada por la combatividad. Cumpliendo su promesa del día anterior, Jakub Otruba volvió a lanzarse a la ofensiva acompañado por Thibaut Guernalec, una escapada a la que posteriormente se unió Liam Slock (Lotto) para consolidar la cabeza de la carrera.

El grupo de fugados llegó a tener hasta dos minutos de ventaja sobre el pelotón principal donde rodaba resguardado Del Toro. En el trayecto, Slock se adjudicó el único punto de montaña disponible en Côte de Domme, mientras que Otruba se impuso en el Sprint Intermedio de Saint-Cyprien para llevarse los 25 puntos, superando a Slock y Guernalec.

A falta de 27 kilómetros para la meta, Liam Slock rompió el grupo y se lanzó en solitario en una impresionante cabalgada que sacudió la estrategia de los equipos perseguidores.

Aunque su esfuerzo de casi 179 kilómetros en fuga le valió el Premio de la Combatividad, el pelotón finalmente le dio caza a solo un kilómetro del final.

En el vertiginoso sprint definitivo, los equipos lanzaron sus ataques, siendo el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) quien impuso su potencia para cruzar la línea de meta en primer lugar con un tiempo cronometrado de 3 horas, 52 minutos y 50 segundos.