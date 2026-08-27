Mantiene Barcelona su oferta al Atlético por Julián Álvarez

El objetivo principal del Barcelona para reforzar su ataque, a menos de una semana del cierre del mercado de fichajes, sigue siendo el argentino Julián Álvarez

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que "parece ser" que el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez quiere fichar por el equipo catalán e insistió en que sigue en pie la oferta que la entidad azulgrana presentó al club madrileño por incorporar al internacional argentino.

"La propuesta del Barça está vigente en el caso de que quieran vender. Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto mantenemos nuestra intención de poder fichar al jugador", comentó Laporta en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

El objetivo principal del Barcelona para reforzar la punta de ataque, a menos de una semana del cierre del mercado de fichajes, sigue siendo Julián Álvarez, a pesar de la negativa del Atlético de Madrid en negociar el traspaso del futbolista.

El Barça mantiene la oferta presentada al Atlético

Laporta inició su relato explicando los pasos que ha dado el Barcelona para cerrar el fichaje del jugador de Calchín (provincia argentina de Córdoba): "En su momento, el Barça hizo una oferta al Atlético de Madrid por Julián, que consideramos muy importante, porque además nuestro entrenador tiene verdadero interés por el jugador. Esta oferta la ratifiqué a través de una llamada a Miguel Ángel Gil para confirmarle que queremos al jugador".

Según su versión, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Marín, le contestó que no venderían al atacante y jugador franquicia del club, ya que no tenían una alternativa para suplirlo.

"Y yo le dije que, cuando tengan una alternativa, si es en esta ventana de verano, nosotros estamos en disposición de adquirir los servicios del jugador", resaltó el presidente azulgrana.