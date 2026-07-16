Manta sobre Malvinas pone a Argentina en el centro de la polémica

La celebración por el pase a la final del Mundial desató polémica y podría derivar en una investigación de la FIFA por un mensaje político

La Selección de Argentina celebró su pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una imagen que generó controversia, luego de que varios futbolistas exhibieran una manta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un mensaje vinculado al histórico conflicto territorial con Inglaterra.

El festejo ocurrió tras la clasificación de la Albiceleste y rápidamente generó reacciones debido a que la FIFA prohíbe manifestaciones de carácter político durante sus competiciones.

Jugadores argentinos protagonizan la celebración

La celebración con la manta fue encabezada por Lisandro Martínez, quien posteriormente fue acompañado por Giovani Lo Celso, encargado de llevar el mensaje hasta las inmediaciones del punto penal, donde se encontraba concentrada la afición argentina.

En las imágenes también aparece Cristian Romero, uno de los jugadores señalados por participar en el festejo que ha generado debate dentro y fuera del ámbito deportivo.

La referencia a las Islas Malvinas revive el conflicto bélico de 1982 entre Argentina e Inglaterra, un tema que continúa siendo objeto de disputa diplomática entre ambos países.

FIFA aún no anuncia posibles sanciones

Hasta el momento, la FIFA no ha informado si abrirá un procedimiento disciplinario contra los futbolistas involucrados o contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Sin embargo, medios británicos informaron que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) presentará una queja formal ante el organismo rector del futbol mundial por considerar que la exhibición de la pancarta constituye un mensaje de carácter político.

Existen antecedentes por manifestaciones políticas

La FIFA ya ha sancionado este tipo de expresiones en torneos internacionales. Durante el Mundial de Rusia 2018, los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri recibieron multas de 10 mil francos suizos cada uno por realizar gestos con connotaciones políticas durante un partido.

Asimismo, en 2014, la AFA fue multada con 33 mil dólares después de que integrantes de la selección argentina posaran con un cartel idéntico al que fue mostrado ahora, con la frase "Las Malvinas son argentinas", antes de un encuentro amistoso.

Al tratarse de un antecedente similar, una eventual sanción económica contra la federación argentina podría ser superior a la aplicada hace más de una década, aunque la FIFA aún no ha emitido una postura oficial.