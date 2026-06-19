Manhattan se tiñe de naranja y azul en desfile de los Knicks

Varias bandas de música se sumaron también al desfile, marcando el paso de los vehículos oficiales en distintos tramos del recorrido.

Los Knicks de New York celebraron este jueves su primer título de la NBA desde 1973 con un multitudinario desfile que tiñó de naranja y azul el bajo Manhattan y convirtió Broadway en una marea humana en la que se mezclaban aficionados, música y famosos.

El 'downtown' apareció completamente tomado por los colores del equipo, con largas filas de aficionados que se agolpaban para seguir el desfile mientras rollos de papel higiénico cruzaban el aire a modo de celebración.

Varias bandas de música se sumaron también al desfile, marcando el paso de los vehículos oficiales en distintos tramos del recorrido.

La ciudad desplegó un amplio dispositivo de seguridad, con más de 10,000 agentes, la mayor cifra destinada a un evento planificado en Nueva York, después de los incidentes registrados durante las celebraciones espontáneas el pasado fin de semana tras la consecución del título.

Las zonas habilitadas para el público se llenaron a primera hora de la mañana y, según la Policía de Nueva York (NYPD), hacia las 07:25 horas ya no se permitía el acceso a nuevos aficionados, ante la saturación del recorrido.

Mientras, los jugadores viajaban en varios vehículos abiertos, cada uno identificado con los nombres de las principales figuras del equipo, entre ellas OG Anunoby y Karl-Anthony Towns, acompañados por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, que conversaba con los campeones durante el recorrido.

Mamdani, con una camiseta del jugador Josh Hart sobre su traje, se dejó ver saludando al público mientras el desfile avanzaba con lentitud entre una multitud que desbordaba Broadway antes de regresar a la Alcaldía, donde tiene previsto entregar las llaves de la ciudad al equipo al término del desfile.

El pívot Mitchell Robinson fue otro de los protagonistas al aparecer con su propia camioneta personalizada, con interiores en tonos naranja. También se vio a Hurt fumando un puro a bordo de una de las plataformas, en una de las imágenes más comentadas en redes sociales.

Entre los asistentes no faltaron famosos habituales de la primera fila del Madison Square Garden, como los cineastas Spike Lee y Ben Stiller -que está preparando un documental sobre el equipo para HBO, según él mismo confirmó en una reciente entrevista-, el actor Timothée Chalamet o el rapero Fat Joe, de ascendencia puertorriqueña y cubana y originario del Bronx.

Algunos aficionados no solo pudieron ver de cerca a la estrella del equipo, Jalen Brunson, sino que incluso llegaron a tocar el trofeo Larry O’Brien, denominado así en honor a quien fuera comisionado de la NBA entre 1975 y 1984.

A lo largo del recorrido, jugadores y celebridades fueron saludando, firmando objetos y fotografiándose con los aficionados, y no faltaron quienes se subían a semáforos y señales de tráfico para poder seguir el paso del desfile desde la mejor posición.