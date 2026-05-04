Manchester United volverá a la Champions tras 2 años de ausencia

La victoria sobre Liverpool confirmó el objetivo trazado para Michael Carrick, quien asumió como entrenador en enero con la misión de rescatar la temporada.

Manchester United aseguró su regreso a la Champions League tras dos años de ausencia, luego de vencer 3-2 al Liverpool en Old Trafford en un duelo clave que confirmó su clasificación a la máxima competición europea.

El triunfo no solo tuvo impacto en la tabla de la Premier League, sino que también marcó un punto de inflexión en la temporada del club, que logró recomponer su camino tras un inicio irregular.

¿Cómo selló Manchester United su regreso a Champions?

El equipo se adelantó rápidamente en el marcador con goles de Matheus Cunha al minuto 6 y Benjamin Sesko al 14, lo que parecía encaminar una victoria cómoda ante el vigente campeón.

Sin embargo, el Liverpool reaccionó en la segunda mitad con anotaciones de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo, igualando el marcador y cambiando el ritmo del partido.

Cuando el empate parecía definitivo, Kobbie Mainoo apareció con un disparo desde fuera del área para sellar el 3-2 definitivo, desatando la celebración en Old Trafford.

Michael Carrick cumple objetivo con el United

La victoria confirmó el objetivo trazado para Michael Carrick, quien asumió como entrenador en enero con la misión de rescatar la temporada y devolver al club a puestos europeos.

Desde su llegada, el equipo sumó 32 puntos en 14 partidos, convirtiéndose en el conjunto más efectivo de la liga en ese periodo y logrando triunfos clave ante rivales como Arsenal, Manchester City y Liverpool.

“Ha sido una buena racha. Hemos vencido a algunos equipos muy, muy buenos y ha sido un desafío”

El desempeño ha fortalecido la posibilidad de que Carrick permanezca en el cargo de manera definitiva.

Victoria ante Liverpool refuerza el momento del club

El triunfo ante su rival directo permitió al United colocarse en el tercer lugar de la clasificación, con una ventaja de seis puntos sobre Liverpool a falta de tres jornadas.

Además, el equipo logró completar por primera vez desde la temporada 2015-16 un doblete de victorias ante el conjunto de Merseyside en liga.

El resultado también representó una mejora significativa respecto a la campaña anterior, cuando el club terminó muy por detrás del líder.

Un regreso esperado a la élite europea

El retorno a la Champions League marca el inicio de una nueva etapa para el Manchester United, que no levantó el título de liga desde 2013 y ha atravesado múltiples cambios en el banquillo desde entonces.

Con este resultado, el club vuelve a posicionarse entre los protagonistas del futbol europeo, respaldado por un cierre de temporada sólido y un equipo que encontró estabilidad en el momento decisivo.