Manchester United pierde 0-3 ante Bournemouth en Old Trafford

La presión del Bournemouth dificultó la circulación del United, que tuvo problemas para construir ataques y responder al ritmo de su rival

El Manchester United perdió 0-3 ante Bournemouth en Old Trafford y extendió a ocho partidos su racha sin victorias entre todas las competiciones, en una jornada que aumentó la presión sobre Michael Carrick y dejó al equipo en el puesto 16 de la Premier League.

Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson marcaron los goles del encuentro de este domingo 25 de octubre. El United quedó con siete puntos en ocho jornadas, su menor cosecha a estas alturas del campeonato desde la temporada 1986-87, cuando sumaba cuatro unidades.

La derrota llegó cuatro días después del 4-1 sufrido ante Como en la Liga de Campeones. Carrick modificó la alineación y dejó a Bruno Fernandes en el banquillo durante todo el partido, pero no consiguió una reacción.

Bournemouth golpea dos veces antes del descanso

Los visitantes encontraron espacios ante una defensa que volvió a cometer errores y tomaron una ventaja decisiva en cinco minutos. Rayan abrió el marcador al 38 y Tavernier amplió la diferencia al 43.

La presión del Bournemouth dificultó la circulación del United, que tuvo problemas para construir ataques y responder al ritmo de su rival. En la segunda mitad, Evanilson aprovechó otra descoordinación defensiva para colocar el tercer gol al minuto 71.

El conjunto dirigido por Marco Rose consiguió así su segunda victoria consecutiva en la liga y la cuarta entre todas las competiciones. Además, firmó su tercer triunfo por 3-0 en Old Trafford en cuatro temporadas.

Bruno Fernandes se queda sin minutos

La ausencia del capitán portugués fue una de las principales decisiones de Carrick. El entrenador aseguró que se trató de una elección “puramente futbolística”, después de que Fernandes cuestionara las tácticas del equipo tras la derrota en Como.

El técnico no confirmó que la suplencia fuera un castigo. Harry Maguire portó el brazalete de capitán, mientras el mediocampista observó desde el banquillo un partido en el que tampoco fue utilizado como relevo.

El United apenas ha ganado uno de sus ocho encuentros de Premier League esta temporada: el disputado en casa ante el recién ascendido Ipswich el 30 de agosto. Su posición en la tabla lo dejó a un punto de la zona de descenso.

Carrick asume la presión y descarta una despedida

Al finalizar el encuentro, parte de la afición aplaudió a Carrick durante su recorrido por el campo, mientras se escuchaban abucheos hacia los jugadores. También hubo protestas contra el director deportivo Jason Wilcox y la familia Glazer, propietaria mayoritaria del club.

El entrenador reconoció el impacto del resultado y aseguró que continuar atravesando este momento resulta doloroso. Aunque no ofreció certezas sobre lo que ocurrirá con su cargo, aclaró que su saludo a los aficionados no debía interpretarse como una despedida.

La presión sobre Carrick se intensifica apenas cinco meses después de recibir un contrato permanente, tras haber llevado al equipo de regreso a la Liga de Campeones durante su etapa inicial al frente del banquillo.

Maguire también cuestionó el rendimiento colectivo y sostuvo que el nivel mostrado está lejos de ser suficiente. “Algo tiene que cambiar”, expresó el defensor después de otra derrota que dejó al United sin respuesta y con un margen cada vez más reducido para corregir su inicio de temporada.