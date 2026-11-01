Manchester United cae 2-0 ante Chelsea y peligra Carrick

El United perdió 2-0 ante Chelsea, terminó con 10 jugadores y acumula nueve partidos sin ganar; el futuro de Michael Carrick está en duda

El Manchester United agravó su crisis deportiva al caer 2-0 frente al Chelsea en Stamford Bridge, resultado que aumentó la presión sobre su entrenador, Michael Carrick, cuyo futuro al frente del equipo inglés quedó nuevamente en duda.

La derrota de este sábado en la Liga Premier estuvo marcada por la expulsión del defensor argentino Lisandro Martínez, quien dejó a los visitantes con 10 jugadores después de recibir una segunda tarjeta amarilla en un lapso de cuatro minutos.

Con los goles de Morgan Rogers y Cole Palmer en la segunda mitad, el Chelsea sentenció el encuentro y profundizó el complicado momento de un United que acumula nueve partidos consecutivos sin conseguir una victoria en todas las competiciones, su peor racha desde 1988, según la BBC.

La expulsión de Lisandro Martínez complicó al United

Uno de los momentos determinantes del encuentro ocurrió al minuto 64, cuando el árbitro señaló un penalti a favor del Chelsea tras una acción de Martínez sobre Wesley Fofana durante un tiro de esquina.

El argentino saltó con el codo levantado y golpeó en el rostro al defensor rival. Después de revisar la jugada mediante el sistema de videoarbitraje, se confirmó la infracción y Martínez recibió su segunda tarjeta amarilla, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego.

Cole Palmer convirtió la pena máxima y amplió la ventaja del conjunto londinense. La expulsión representó otro golpe para el Manchester United, que ya atravesaba dificultades deportivas y llegaba al encuentro bajo una fuerte presión.

La salida del defensor también llamó la atención por la reacción de Carrick, quien no hizo contacto con el jugador mientras este abandonaba la cancha rumbo al túnel de vestuarios.

Carrick enfrenta presión por los malos resultados

El entrenador del Manchester United llegó al compromiso con su continuidad cuestionada y con la percepción de que debía obtener resultados inmediatos para mantenerse en el cargo.

Para el partido ante Chelsea, Carrick decidió devolver a Bruno Fernandes a la alineación titular, después de haber dejado en el banquillo al capitán del equipo durante la jornada anterior.

Sin embargo, el ajuste no fue suficiente para evitar una nueva derrota. El conjunto de Old Trafford atraviesa una de sus etapas más complicadas y los resultados recientes han incrementado las dudas sobre el proyecto deportivo.

El United está cerca de la zona de descenso

La situación también preocupa por la posición del equipo en la clasificación. De acuerdo con el reporte, el Manchester United suma apenas una victoria en sus últimos nueve encuentros de Liga Premier y se encuentra a un punto de la zona de descenso.

Incluso existe la posibilidad de que el club, que ha conquistado 20 títulos de la máxima categoría del futbol inglés, termine la jornada dentro de los puestos que comprometen su permanencia en la división.

En todas las competiciones, el balance tampoco resulta favorable: el equipo registra únicamente dos victorias en 13 partidos durante la temporada. Esos triunfos fueron ante el recién ascendido Ipswich, en la Liga Premier, y frente al debutante Sabah, en la Liga de Campeones.