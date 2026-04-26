Manchester City vuelve a la final de la Copa FA

La anotación de González completó la remontada vs el Southampton y aseguró el pase a una nueva final, confirmando el dominio reciente del club.

El Manchester City avanzó a su cuarta final consecutiva de la Copa FA tras vencer 2-1 al Southampton en Wembley, en un partido donde tuvo que remontar en los minutos finales para asegurar su lugar en la definición del torneo.

El equipo dirigido por Pep Guardiola se vio sorprendido al iniciar en desventaja, pero logró reaccionar y selló el triunfo con un gol de Nico González al minuto 87, manteniendo viva la posibilidad de un triplete doméstico en la temporada.

¿Cómo logró el City la remontada?

El Southampton, equipo de la segunda división, tomó ventaja y puso en aprietos al City durante gran parte del encuentro. Sin embargo, la presión constante del conjunto inglés terminó por inclinar el marcador en la recta final.

La anotación de González completó la remontada y aseguró el pase a una nueva final, confirmando el dominio reciente del club en esta competencia.

¿Qué sigue para el Manchester City?

Con este resultado, el City mantiene su aspiración de conquistar tres títulos domésticos, luego de haber ganado la Copa de la Liga y mantenerse en la pelea por la Premier League frente al Arsenal.

El equipo buscará cerrar la temporada con una nueva consagración, en un calendario donde aún disputa el campeonato liguero.

Tottenham gana, pero sigue en zona de descenso

En otro resultado destacado, el Tottenham logró su primera victoria de 2026 en la liga al vencer 1-0 al Wolverhampton. El triunfo marcó el debut ganador de Roberto De Zerbi como entrenador.

No obstante, el resultado no fue suficiente para salir de la zona de descenso, ya que el equipo se mantiene dos puntos por debajo del West Ham, que ganó 2-1 al Everton con un gol en tiempo agregado.

Liverpool sube y aprieta la lucha por Europa

El Liverpool se colocó en el cuarto puesto tras vencer 3-1 al Crystal Palace, aprovechando la derrota del Aston Villa, que cayó 1-0 ante Fulham.

Con estos resultados, la pelea por los puestos de competiciones europeas se intensifica, con varios equipos igualados en puntos en la parte alta de la tabla.

Arsenal busca recuperar el liderato

El Arsenal enfrenta más tarde al Newcastle con la oportunidad de retomar la cima de la clasificación, en una disputa directa con el Manchester City por el título.

La jornada mantiene abiertos tanto la lucha por el campeonato como la batalla por la permanencia, en una temporada marcada por cambios constantes en la tabla.